【重磅快評】小英要澤倫斯基站一起 他卻急找習近平…

這頭，蔡英文總統正與日本前首相安倍晉三熱線視訊對話，還要求網友幫忙轉發影片給日本朋友；蔡英文告訴安倍，台灣已參與對俄羅斯經濟制裁並啟動對烏克蘭人道救援，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起。

那頭，烏克蘭總統澤倫斯基正計畫與中國大陸國家主席習近平通話，期盼北京在終止烏俄戰爭上扮演更顯著的角色；雖然大陸外交部發言人對此支支吾吾，不過澤倫斯基的發言人預計雙方很快就會通話。

當然，這兩件事並非絕對互斥；不過，其中總有些違和的事實被有意無意地忽略，或者更可能是刻意地遮掩：當蔡英文表明堅決與澤倫斯基站在一起的時候，澤倫斯基正急著找習近平！

俄國入侵烏克蘭，台灣不但參與以美國為首的對俄羅斯制裁行動，並發起賑濟烏克蘭的10億元官方募款活動。蔡英文表示對烏克蘭遭遇感同身受，蔡政府雖禁言「今日烏克蘭，明日台灣」，但綠營側翼則不斷類比普亭與習近平。

因此，當烏克蘭副總理點名要求華碩終止在俄羅斯的營運時，華碩一開始的低調，引來許多台灣民眾的砲轟，甚至揚言抵制。而經濟部長王美花則以「不便評論」，來表明蔡政府的切割與縱容。

俄羅斯使用了多少華碩的科技去侵略烏克蘭，其實台灣民眾並不清楚。但台灣民眾很快想起，中共解放軍早就使用了烏克蘭提供的許多軍事科技與武器來威嚇台灣，包括最重要的，用來嚇阻美國馳援台海戰事的航母！

因此，當藍委要求台灣援烏，也應要求烏克蘭別再出售軍火給中國，外交部長吳釗燮只尷尬回應，「按呢講敢好？」而澤倫斯基正積極對各國展開救國演說，藍委也要求蔡政府邀請澤倫斯基演說，綠委反而批評說這等於是要給他難看。

相對於東歐其他國家，烏克蘭其實難稱友台。至少從李登輝時代起，台灣想在烏克蘭設代表處的提議，最後都無疾而終。台烏迄今仍缺乏官方聯繫管道，以致台灣想援助烏克蘭，都只能透過第三國或其他國際非政府組織進行。

台灣積極援烏，會不會因此讓烏克蘭未來友台？恐怕還要看俄烏戰爭改變的國際權力格局。人道援助絕對是應該的，但蔡政府不能刻意遮掩烏中鐵桿的國際現實，否則蔡英文堅決要與澤倫斯基站在一起，澤倫斯基卻急著找習近平熱線的畫面，只會讓台灣民眾感覺突兀與失落。

至於烏克蘭軍售中國，台灣援烏，蔡英文這是「以德報怨」嗎？沒關係，蔡英文已經搶了蔣經國「抗中保台」傳人，何妨繼續來搶蔣中正「以德報怨」傳人！