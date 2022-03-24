副總統賴清德沒參加過 綠委力倡啟動「復安專案」驗證

民進黨立委林淑芬今天表示，面對俄烏情勢，她建議國安單位應啟動驗證戰時保護元首、副元首「復安專案」，她強調，現任副總統賴清德從未參與這項專案，國安單位應有所思考。國安局長陳明通表示，對反制斬首行動，我方均密切強化我們的能力，我方無時不刻在想盡辦法確保政府運作。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長、國防部副部長、外交部次長、大陸委員會副主任委員、行政院國土安全辦公室主任報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」，並備質詢。民進黨立委林淑芬質詢表示，俄羅斯入侵烏克蘭，俄方派出特工試進入烏國謀弒烏國總統澤倫斯基等官員，台灣兩岸若有危機發生，地緣政治風險加劇，我方有無需要或規劃啟動復安專案。

她說，此案目的是軍事危機期間確保政軍首長安全，持續政府核心運作，並保護國家基礎設施。2018年曾執行過，距今已3、4年，第15任總統任內並未執行此案，如賴清德副總統任內沒有參加過此案執行，上一任總統副總統執行過，現任沒有。面臨俄烏局勢，國安單位應思考啟動此案。

她進一步指出，復安專案第一階段是指揮所開設與進駐；第二階段則是國家關鍵基礎設施的防護演練；第三階段則是政軍兵棋推演。政府應驗證國安單位規劃配套是否允當。並詢問啟動復安專案條件是什麼？

陳明通表示，這是所謂斬首行動，打仗有很多方式，如飽和攻擊。對反制斬首行動，我方均密切強化我們的能力，但復安專案他不便透露太多。但最核心概念是，針對斬首行動我方無時不刻在想盡辦法確保政府運作。