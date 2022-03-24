快訊

實測／iPhone口罩解鎖老是卡關？記住2口訣成功率大增

過敏體質的人不容易得癌症？教授揭最新研究成果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏俄戰爭認知作戰 政院：摸通假訊息四大手法

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

俄烏戰爭邁入一個月，蔡英文總統曾對俄烏局勢有提出，應全面提升應對認知作戰並因應各項經濟變數。對此，行政院發言人羅秉成表示，假訊息最好的防範方式，就像Covid-19疫情要打疫苗，但很可惜，「我們沒有能對假訊息、認知作戰免疫的疫苗」，有賴教育體系培養媒體識讀、建立數位公民意識，才能讓大家都有集體免疫力。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，針對媒體提問俄烏戰爭後，台灣對認知作戰、經濟變數的因應對策。羅秉成表示，近來瑞典哥登堡大學最新報告顯示台灣連續9年是境外假訊息攻擊第一名，這一點都不值得驕傲，也顯示台灣面對境外敵對勢力與認知作戰攻擊有多嚴峻，「已經沒有平時、戰時之分」。

羅秉成說，在網路世界中，這場無煙硝戰爭，會影響人們行為認知、影響民主，乃至戰爭時，甚至會影響到戰爭的結果。

羅秉成表示，俄烏戰爭中，宣傳戰會先於接觸站，而「心房」，是最重要的防線。他說，政府過去透過多重跨域合作進行，包含跨部會合作、各部會互相區域聯防，進行防治假訊息；其次是跟民間跨部門合作、公私部門合作。

其次，羅秉成說，借鏡烏克蘭戰爭，不是只有在公部門對訊息上的澄清即時性、宣傳有效性宣傳，NGO和民間社會也在網路社會攻防，平時要與平台業者、第三方事實查核組織合作，在即時、有效、正確的破解排除假訊息。

再來是跨專業的合作。羅秉成說，過去面對假訊息攻擊，已經摸通他們的手法，四項包含：一、大外宣，二、小粉紅，三、內容農場，四、在地協力者。他說，從疫情、選舉歸納起來，是有具體性、組織性攻擊，可佐證瑞典的研究報告所言不虛，國人不能掉以輕心。

羅秉成說，假訊息最好的防範就像疫情要打疫苗，但很可惜「我們沒有免疫假訊息和認知作戰的疫苗」，有賴教育體系培養媒體識讀、建立數位公民意識，讓大家都有集體免疫力。

羅秉成說，認知作戰也針對俄烏戰爭非常注意，透過研析手法、予以借鏡，這是平時轉戰時，有所規畫調整和必要。

至於經濟方面，羅秉成說，能源價格上漲、對股匯市都有影響，但台灣是經濟表現最好，包含20個月出口正成長等，經濟健全。儘管國際情勢嚴峻，造成物價波動，但台灣的體質、基本面，因為相對健全，影響不是那麼嚴重，但不能掉以輕心，經濟影響變數，物價問題，政府部門都密切注意因應。

俄烏戰爭 羅秉成 假訊息

延伸閱讀

兵役制度延一年 羅秉成：訓練強度等都需有配套

市售辭典出現統戰用語「保衛親愛祖國」 蘇貞昌：毒害小孩

下任檢察總長是他？羅秉成致詞笑著「祝福」邢泰釗

「不得反質詢」入法？政院：質詢不符事實不能沉默以對

相關新聞

整理包／鑽漏洞詐領助理費的議員們 她入獄仍搖控再詐領判刑最重

戴寧、、童仲彥...近年來，知名議員涉嫌詐領助理費的案例不知凡幾，事件曝光後，有人喊冤也有人因此鋃鐺入獄。《聯合新聞網》盤點近年來涉案的議員們，細數他們最後得到的法律制裁是什麼。

陳柏惟和吳斯懷共通點找到了 竟都是高端疫苗股東

監察院昨天公布最新一期廉政專刊，內容包括股票在內的有價證券，也是申報項目之一。經查今年公布的近三期財產申報，所有政治人物...

最窮立委？賴品妤財產曝光「年增2萬」 網友笑：花在Cosplay上嗎

曾被稱為「最窮立委」立委賴品妤和洪申翰，據最新的財產申報，賴品妤的存款與上期相比，僅多了2萬，為19萬7941元；洪申翰則多了45萬左右。網友酸「這些人有夠會裝窮，錢少成這樣豈不是更詭（異）。」、「最揮霍的立委無誤」。

影／徐巧芯具名檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委傅崐萁，遭考紀會主委李貴敏說出。國民黨主席朱立倫今早出席論壇受訪指出，徐巧芯是有正義...

俄烏啟示錄國安版 陳明通說台灣比烏克蘭多這項籌碼

針對俄烏戰事對台灣的啟示，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，美國助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵幫助極大，兩國並沒有所謂「烏美關...

審查加熱菸「健康風險評估」未擬定 立委轟衛福部：草率！

新型菸品猖獗，行政院版「菸害防制法」修正草案已送立院審查，擬一禁（電子煙）一開（加熱菸）引發爭議，且加熱菸只要通過「健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。