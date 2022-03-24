烏俄戰爭認知作戰 政院：摸通假訊息四大手法

俄烏戰爭邁入一個月，蔡英文總統曾對俄烏局勢有提出，應全面提升應對認知作戰並因應各項經濟變數。對此，行政院發言人羅秉成表示，假訊息最好的防範方式，就像Covid-19疫情要打疫苗，但很可惜，「我們沒有能對假訊息、認知作戰免疫的疫苗」，有賴教育體系培養媒體識讀、建立數位公民意識，才能讓大家都有集體免疫力。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，針對媒體提問俄烏戰爭後，台灣對認知作戰、經濟變數的因應對策。羅秉成表示，近來瑞典哥登堡大學最新報告顯示台灣連續9年是境外假訊息攻擊第一名，這一點都不值得驕傲，也顯示台灣面對境外敵對勢力與認知作戰攻擊有多嚴峻，「已經沒有平時、戰時之分」。

羅秉成說，在網路世界中，這場無煙硝戰爭，會影響人們行為認知、影響民主，乃至戰爭時，甚至會影響到戰爭的結果。

羅秉成表示，俄烏戰爭中，宣傳戰會先於接觸站，而「心房」，是最重要的防線。他說，政府過去透過多重跨域合作進行，包含跨部會合作、各部會互相區域聯防，進行防治假訊息；其次是跟民間跨部門合作、公私部門合作。

其次，羅秉成說，借鏡烏克蘭戰爭，不是只有在公部門對訊息上的澄清即時性、宣傳有效性宣傳，NGO和民間社會也在網路社會攻防，平時要與平台業者、第三方事實查核組織合作，在即時、有效、正確的破解排除假訊息。

再來是跨專業的合作。羅秉成說，過去面對假訊息攻擊，已經摸通他們的手法，四項包含：一、大外宣，二、小粉紅，三、內容農場，四、在地協力者。他說，從疫情、選舉歸納起來，是有具體性、組織性攻擊，可佐證瑞典的研究報告所言不虛，國人不能掉以輕心。

羅秉成說，假訊息最好的防範就像疫情要打疫苗，但很可惜「我們沒有免疫假訊息和認知作戰的疫苗」，有賴教育體系培養媒體識讀、建立數位公民意識，讓大家都有集體免疫力。

羅秉成說，認知作戰也針對俄烏戰爭非常注意，透過研析手法、予以借鏡，這是平時轉戰時，有所規畫調整和必要。

至於經濟方面，羅秉成說，能源價格上漲、對股匯市都有影響，但台灣是經濟表現最好，包含20個月出口正成長等，經濟健全。儘管國際情勢嚴峻，造成物價波動，但台灣的體質、基本面，因為相對健全，影響不是那麼嚴重，但不能掉以輕心，經濟影響變數，物價問題，政府部門都密切注意因應。