整理包／鑽漏洞詐領助理費的議員們 她入獄仍搖控再詐領判刑最重

近年來，知名議員涉嫌詐領助理費的案例不知凡幾，事件曝光後，有人喊冤也有人因此鋃鐺入獄。《聯合新聞網》盤點近年來涉案的議員們，細數他們最後得到的法律制裁是什麼。盤點近年議員涉詐領助理費的案例中，以陳粹鑾的刑期最重，被判處10年半的徒刑。因她在因詐領助理費入獄後，藉由兒子探監的機會，在獄中搖控兒子以女兒鄭安秝的議員身份，再繼續詐領女兒任內的助理費。

一、戴寧 10年間涉詐領助理費逾500萬

嘉義市議員戴寧在今年三月疑涉詐領助理費案遭檢調搜索。地檢署認為戴寧自2012年6月起至今，與曾姓、戴姓及許姓助理等3人，涉嫌共同以虛報親友人頭和以少報多的方式，不實申報請領公費助理補助費逾5百萬元，涉有貪汙治罪條例利用職務機會詐領財物及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並因戴寧有勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押禁見。3月10日已遭到嘉義地院裁定羈押禁見，檢調著手偵查中。3月22日戴寧父親病逝，戴寧戴手銬腳鐐在嘉義看守所的允許及看守下奔喪。

二、林穎孟 4年間涉詐領助理費逾100萬

台北市議員林穎孟被控自2018年12月當選後，安排男友葉曜彰掛名辦公室執行長，充當人頭詐領助理費，並挪用助理的勞健保補助款來周轉資金。林穎孟則辯駁未挪公款周轉、未詐領補助款或助理費，也沒在員工請生理假時要求憑證。2021年6月，勞動部裁決結果出爐，證實助理對林穎孟的指控實屬不實抹黑。

但2022年調查局再度搜索林穎孟辦公室等六處地點，約談林穎孟、郭女人頭助理共三人到案。台北地檢署依貪汙利用職務詐領財物等罪嫌，命林以100萬元交保，林覓保8小時才籌足保金辦保，步出北檢受訪時仍堅稱未詐領助理費，所聘助理都有交付工作成果，薪水皆是助理應得。

三、童仲彥 詐領助理費判3年10月徒刑 褫奪公權2年

前台北市議員童仲彥於2016年3月遭檢舉在上屆議員任內，利用人頭助理或浮報薪資等手法詐領助理費，進而挪用其中13.5萬元支應私人信用卡及貸款支出。台北市調查處昨搜索童的議會辦公室，約談童及妻子李秀環、超過20名前後任助理共32人。當中有助理坦承單純出借帳戶作為人頭，並未擔任助理。童否認詐欺，辯稱助理由妻子負責，訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌送辦，複訊後均被請回。

童仲彥因在2012年擔任台北市議員期間，將男子蔡博安掛名人頭助理，藉此向台北市議會詐領薪資12萬餘元，童將這些薪資款挪為他用，被台北地方法院依貪污罪判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年，另依偽造文書罪判有期徒刑5月、可易科罰金新臺幣15萬元。二審認定詐得5萬餘元，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

四、潘懷宗 12年詐領助理費逾300萬遭起訴

台北市議員潘懷宗被控於2008年至2020年間，以人頭詐領公費助理薪資至少約300萬元後挪作私用。法官召開羈押庭後，裁定200萬元交保。檢方不服，向高等法院提出抗告。2月8日潘懷宗庭上貪污罪部分採取認罪態度，士林地方法院法官開庭後仍裁定200萬元交保。5月31日認罪貪污，並繳回333萬5835元犯罪所得，士林地檢署依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實罪，將潘懷宗、陳玉臺、4人頭起訴。

五、蔡淑惠 涉詐領助理費逾400萬25萬元交保 全案追查中

台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌以人頭詐領助理費400多萬，臺南地檢署搜索其服務處、議會辦公室等18處，並傳喚蔡淑惠及其助理、證人等20人到案。檢察官訊問後，將蔡淑惠及邱姓助理則分別諭知以新台幣25萬元、及12萬元交保，其餘被告及證人均請回。

六、吳通龍 申報4萬月薪助理費每月只給3萬 判4月徒刑

台南市議員吳通龍與妻子涉詐領助理費，每月向議會申報助理費4萬元，但實際給付助理3萬元，顯有涉及使公務員登載不實及貪污罪所指利用職務詐取財物罪責。台南高分院更一審依均僅犯偽造文書、改判兩人各4月徒刑、緩刑2年。由於被告與檢察官都未再上訴，該案定讞，吳通龍保住議員身分。

七、陳粹鑾 詐領助理費入獄後仍搖控領取女兒任內助理費 判10.5年重刑

高雄市前議員陳粹鑾涉及詐領助理費入獄，2018年女兒鄭安秝接棒，檢調發現，陳在入獄期間，仍遙控服務處製作不實助理名冊領取鄭安秝任內的助理費，一審依貪污罪判徒刑10年5月。

八、冉齡軒 疑「以少報多」涉嫌詐領助理費

台中市議員冉齡軒疑「以少報多」涉嫌詐領助理費，台中地檢署帶回冉齡軒等23人調查，認定冉涉貪瀆重大，向台中地院聲請羈押禁見，由法官召開羈押庭。冉的丈夫獲5萬元交保，其餘21人請回。中檢持續清查扣案相關帳冊，以釐清冉齡軒貪瀆金額多寡。

九、曾麗燕 身居議長之位 12年涉詐領逾1330萬元

高雄市議會議長及議員曾麗燕被控詐領助理費，以200萬元交保。2022年1月高雄地檢署偵結。認定她自2010年出任合併後高雄市議員起，涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資，兩人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額高達1330多萬元。依《貪污治罪條例》對其提起公訴，起訴曾麗燕及胞妹等13人。曾麗燕則深感遺憾，靜待司法判決。