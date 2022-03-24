國土辦：全面提升電力設施維安規格

針對近期停電事件電力設施損壞，行政院國土安全辦公室主任何達仁上午在立法院表示，國土辦已全面提升維安規格，導入警察全面盤點設施脆弱性。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長、國防部副部長、外交部次長、大陸委員會副主任委員、行政院國土安全辦公室主任報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」，並備質詢。包括民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委蔡適應都關切，0303大規模停電事件，中共已注意我電網脆弱的問題，國土辦如何因應？國安防護如何提升？

備詢的何達仁表示，針對關鍵基礎設施安全防護，國土辦平時就從演習角度全災害角度去加強，最近因幾件電力與交通設施事件，維安規格已全面提升，導入警察全面盤點設施脆弱性。

針對停電事件，國安局長陳明通今天表示，相關案例已爬梳得差不多了，研判屬於個案而非連動，是人安、物安的問題，但基礎設施這麼脆弱，不該發生。他說，個別案件個別單位會去查，情報單位會有統合評估，但私下再報告。

立委質詢外界傳稱電力設施損壞否可能有境外勢力介入，陳明通說，「不會境外勢力去丟一個鳥巢在那邊」，「那還要丟得很準」。