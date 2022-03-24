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影／徐巧芯具名檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
國民黨主席朱立倫今早出席論壇受訪指出，考紀會將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」，盼考紀會保護所有檢舉人的權益。記者林佩均／攝影
國民黨主席朱立倫今早出席論壇受訪指出，考紀會將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」，盼考紀會保護所有檢舉人的權益。記者林佩均／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委傅崐萁，遭考紀會主委李貴敏說出。國民黨主席朱立倫今早出席論壇受訪指出，徐巧芯是有正義感的議員，考紀會這次認真處理該嘉許，但過程中將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」，盼考紀會保護所有檢舉人的權益。

今天上午，國民黨主席朱立倫到東海大學出席「拒絕空汙台灣：台灣能源政策總檢討」活動，會前媒體聯訪提問，市議員徐巧芯具名檢舉遭國民黨考紀會公布，朱立倫表示，考紀會認真處理該嘉許，但過程中將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」，他希望考紀會繼續認真努力徹查到底，但也要保護所有檢舉人的權益。

有關前立委顏寬恒昨力挺徐巧芯，痛批國民黨沉痾腐敗。國民黨智庫執行長柯志恩指出，顏寬恒等黨員是愛之深責之切，柯認為考紀會對於吹哨者應該隱匿，這次考紀會處理確實引發爭議。

但對於顏寬恒與其他黨員的指教，國民黨是多元且廣納不同聲音，柯志恩說，考紀會在行政流程上應該出面說明，否則未來在黑函舉報，是否有人因寒蟬效應不願站出來，是黨不樂見的。

媒體再問，考紀會是否重新擬定相關規定？柯志恩說，考紀會的規則已經非常清楚，舉報者應該以匿名方式，但為何主委這次不小心或有意的將舉報者顯露出來，大家認為法規上不該如此，這應該由考紀會主委出面說明，而非讚揚徐巧芯勇敢，讓紛爭繼續下去。

國民黨智庫執行長柯志恩說，考紀會對於吹哨者應該隱匿，這次考紀會處理確實引發爭議。記者林佩均／攝影
國民黨智庫執行長柯志恩說，考紀會對於吹哨者應該隱匿，這次考紀會處理確實引發爭議。記者林佩均／攝影

考紀會 國民黨 徐巧芯

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