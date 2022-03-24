影／徐巧芯具名檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：確實不妥

國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委傅崐萁，遭考紀會主委李貴敏說出。國民黨主席朱立倫今早出席論壇受訪指出，徐巧芯是有正義感的議員，考紀會這次認真處理該嘉許，但過程中將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」，盼考紀會保護所有檢舉人的權益。

今天上午，國民黨主席朱立倫到東海大學出席「拒絕空汙台灣：台灣能源政策總檢討」活動，會前媒體聯訪提問，市議員徐巧芯具名檢舉遭國民黨考紀會公布，朱立倫表示，考紀會認真處理該嘉許，但過程中將檢舉人名字秀出來，「確實不妥」，他希望考紀會繼續認真努力徹查到底，但也要保護所有檢舉人的權益。

有關前立委顏寬恒昨力挺徐巧芯，痛批國民黨沉痾腐敗。國民黨智庫執行長柯志恩指出，顏寬恒等黨員是愛之深責之切，柯認為考紀會對於吹哨者應該隱匿，這次考紀會處理確實引發爭議。

但對於顏寬恒與其他黨員的指教，國民黨是多元且廣納不同聲音，柯志恩說，考紀會在行政流程上應該出面說明，否則未來在黑函舉報，是否有人因寒蟬效應不願站出來，是黨不樂見的。