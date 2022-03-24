俄烏啟示錄國安版 國安局長說台灣比烏克蘭多這項籌碼

針對俄烏戰事對台灣的啟示，國家安全局長陳明通上午在立法院表示，美國助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵幫助極大，兩國並沒有所謂「烏美關係法」之類的法案，台美則還有「台灣關係法」，美（協助台灣）將依法有據。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長、國防部副部長、外交部次長、大陸委員會副主任委員、行政院國土安全辦公室主任報告「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時，關切俄烏戰事對台灣的啟示。

陳明通表示，美國當年就算是聯中制蘇，但仍訂立了台灣關係法。而看烏克蘭這次，美軍除沒有進去外，烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，美國在很多方面幫助極大，兩國沒有美烏關係法，我則還有台灣關係法，「擺在最前面」，美依法有據。

江啟臣表示，這樣也不能引申中共入侵我國的抵擋會比烏克蘭好，美援比烏克蘭強，這個比喻不恰當。兩國不同，敵人不同，美方看待台灣與烏克蘭角度不同。但陳明通表示，台烏有相同、也有不一樣。有共同因素，也有不同因素。

針對美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平近日的通話，陳明通說，美方向中共傳達清楚的訊息，俄羅斯入侵烏克蘭已陷入泥沼，非常窘的窘境，所以俄羅斯很有可能用化學武器或小當量核武，北約一定會有反應，若中國一直站在軍事或經濟援助俄羅斯，一定會遭到制裁波及，訊息非常清楚。北京已有最糟的預想。全世界都在關注，要防止俄國小當量核武，避免第三次世界大戰危及世界。

至於美國最近要求我參與友邦帛琉國際環保會議時，協辦方的美國要求我不用具有主權象徵如國名、總統特使等。田中光不證實美方舉措，指我方以台灣作為代表團名，會維持國家尊嚴方式去參加。

而針對美方這個舉措，陳明通解讀說，美國在安全議題上是戰略清晰，烏克蘭戰爭一發生，美國拜登使團來，表達對台灣安全議題表達關切，但對政治議題是戰略模糊，強調台灣是有意義參與國際社會、組織，在這個脈胳作這樣的解讀。