黃偉哲證實台南有新增本土案例 下午3點記者會說明
台南市再傳新增本土確診，市長黃偉哲今天上午視察南區新興國小跑道工程時表示，跟中央再回報，擴大疫調了解之後，中央下午2點的記者會會宣布狀況，細節部份下午3點記者會會報告。
台南市兩校停課，後甲國中一位學生家長確診，永康區永信國小因有學生與確診者足跡重疊，今預防性停課1天，該班停課2天，2所學校今天分別發出緊急停課通知，停課期間學校將採線上教育課程，停課不停學。
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