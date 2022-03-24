最窮立委？賴品妤財產曝光「年增2萬」 網友笑：花在Cosplay上嗎

曾被稱為「最窮立委」立委賴品妤和洪申翰，據最新的財產申報，賴品妤的存款與上期相比，僅多了2萬，為19萬7941元；洪申翰則多了45萬左右。網友酸「這些人有夠會裝窮，錢少成這樣豈不是更詭（異）。」、「最揮霍的立委無誤」。

監察院3月23日公布最新公職人員財產申報表，被稱為「最窮立委」立委之一的洪申翰申報日期為2021年12月30日，現金為8370元，存款為106萬7396元，前一期（2020年）存款為60萬9494元，相比之下，此次存款多了45萬7902元。

民進黨立委洪申翰存款年增45萬元。本報系資料照

賴品妤方面，申報日期為2021年11月1日，有價值163萬元的TOYOTA汽車、存款為19萬7941元，跟前期（2020年）存款17萬21元相比，1年左右僅多了2萬7920元。

網友面對賴品妤的財產申報1年內只多2萬，表示無法理解「立委年薪九百萬耶」、「這樣下次選舉經費夠嗎」、「領立委薪水，一年存款增加兩萬，沒其他投資，反而很不正常好吧。」。

也有網友覺得她太會花錢，「她根本不用擔心錢，都花在Cosplay上了吧」、「真爽，立委那麼多錢還能花光」、「新潮流小公主真的好窮」、「22K存的都比他們快，有這種事？」，還表示「好了啦，以為大家不知道你老爸（賴勁麟）是誰喔。」

網友口中的賴品妤父親，就是前新潮流立委賴勁麟，曾任行政院勞委會副主委，在2016年還接任神腦董事長，今年二月因為興櫃公司碩豐科技內線交易案，遭到檢調約談。

事實上，網友提到賴品妤愛好Cosplay，之前就曾被媒體報導，從服裝製作到拍攝相當熱衷。她表示，想把Cosplay結合立委工作，取得雙贏，或是推廣Cosplay，請職業Coser向外界介紹該工作內容。