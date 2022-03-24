美首位女國務卿歐布萊特逝世 外交部：深表惋惜與哀悼

美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）於美東時間23日辭世，享壽84歲。我外交部對此深表哀悼，已指示駐美國代表處向歐布萊特的家屬表達我國政府及人民的誠摯慰問。

外交部對歐布萊特的逝世深表惋惜與哀悼，也對她畢生對全球民主、和平及人權價值貢獻表達崇高敬意與謝意。

歐布萊特在前總統柯林頓政府時期先後擔任美國駐聯合國常任代表及國務卿，是美國史上首位女性國務卿，在美國政壇地位崇高。

外交部指出，歐布萊特離開公職後長期擔任「美國國際民主協會」（NDI）主席，持續為推廣民主發聲，並與我駐美代表處有良好互動；此外，她在2019年2月28日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會時曾表示，美國應該堅守「台灣關係法」。