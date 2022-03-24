陳柏惟和吳斯懷共通點找到了 竟都是高端疫苗股東
監察院昨天公布最新一期廉政專刊，內容包括股票在內的有價證券，也是申報項目之一。經查今年公布的近三期財產申報，所有政治人物中申報有高端疫苗者共三人，分別是國民黨立委吳怡玎、吳思懷和台灣基進前立委陳柏惟（被罷免解職前申報）。
高端疫苗去年未經三期臨床試驗即開打，不僅爭議不斷，股票炒作也受關注。甚至連蔡英文總統受訪時都公開表示，「我是沒有在買股票的人，我的財產當總統前就已經信託了。我的家人、裡面的人也沒有在買。所以外面說炒股票，真的是抹黑」。
根據監察院資料，今年公布財申以來，確實無民進黨籍政治人物申報持有高端疫苗股票。吳怡玎申報紀錄顯示，在前年6月30日有三筆交易，共計買入五張高端疫苗股票，買入時價額均為每股123元；同年7月7日將五張股票全賣出，賣出價額為每股118.5元；換言之，吳怡玎在高端疫苗這檔股票上賠了2.25萬元。前年高端疫苗尚未爆出爭議事件。
吳斯懷和陳柏惟則是到近幾個月，都還持有高端疫苗股票。吳斯懷申報日期為去年11月1日的財產資訊顯示，在妻子名下有一張高端疫苗股票。陳柏惟申報日期為去年10月28日的財產資訊顯示，在本人名下持有二張高端疫苗股票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言