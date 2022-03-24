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審查加熱菸「健康風險評估」未擬定 立委轟衛福部：草率！

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
立委楊瓊瓔質詢衛福部長陳時中。圖／截自國會頻道
立委楊瓊瓔質詢衛福部長陳時中。圖／截自國會頻道

新型菸品猖獗，行政院版「菸害防制法」修正草案已送立院審查，擬一禁（電子煙）一開（加熱菸）引發爭議，且加熱菸只要通過「健康風險評估」即可合法販售，民團憂心政府反替菸商背書。立委林奕華直指，衛福部多次稱開放加熱菸是按照世界衛生組織（WHO）指示，但細讀WHO的規章，WHO立場是「各國可依自己規定禁止加熱菸、電子煙」，她轟衛福部想開放加熱菸「不要推給WHO」。

昨立院社福及衛環委員會召開會議，多位立委針對修法提出疑慮。林奕華指出，WHO針對菸草管理說明，各國可依照各自不同狀況，來禁止或管理加熱菸、電子煙等新型菸品，並沒有說要禁止電子煙、管理加熱菸，衛福部卻一再將WHO推出來，說得像WHO鼓勵一開一禁，「這樣的說法難以接受！」

衛福部長陳時中回應，是依據WHO將加熱菸歸類為菸品，所以我國按照菸品來管理加熱菸，不過的確加熱菸定義與開放是兩回事。針對加熱菸通過健康風險評估即可輸台販售，他表示，並不是加熱菸送來審查就會開放，若不符合評估就不會准許。

加熱菸載具無條文規定如何納管，林奕華直言，加熱菸外型跟電子煙幾乎分不出，且條文雖規定禁菸年齡為20歲，但無規定20歲以下不能買加熱菸載具、學校外的商店是否販售加熱載具、學校查獲違禁電子煙或加熱菸應銷毀或由家長領回等，除非法律明文規定管理細則，否則一禁一開恐變「雙開」，因為根本無法管。

立委楊瓊瓔指出，WHO就算將加熱菸定位為菸品，並不代表我們就要聽WHO的，認為陳時中身為中華民國的衛福部長，最大宗旨是照顧人民健康，但在「菸防法」修訂之際，竟然連健康風險評估報告都尚未擬定，就想開放加熱菸，「怎麼可以如此草率，風險評估早就要評估了！」衛環委員會召委林為洲要求衛福部3個月內提出健康風險評估報告，陳時中允諾3個月內會提出。

立委林奕華質詢衛福部長陳時中。圖／截自國會頻道
立委林奕華質詢衛福部長陳時中。圖／截自國會頻道

WHO 衛福部 林奕華

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