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國民黨新北黨內初選這3人沒領表 青年議員嘆得借錢登記

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員陳偉杰感嘆，登記一下就要拿出55萬元，對專職青年議員是個沈重負擔，自己還得跟銀行借錢，才能順利參選。圖／取自陳偉杰臉書
新北市議員陳偉杰感嘆，登記一下就要拿出55萬元，對專職青年議員是個沈重負擔，自己還得跟銀行借錢，才能順利參選。圖／取自陳偉杰臉書

國民黨新北市議員黨內初選今日截止領表，有意願參選或現任議員中有3人未到場領表，其中包含不連任、不參與初選及屬於艱困選區等因素。另外，有青年議員感嘆，登記一下就要拿出55萬元，對專職青年議員是個沈重負擔，自己還得跟銀行借錢，才能順利參選。

國民黨新北市議員初選今截止領表，統計共有39位參選人領表，其中並有15人完成登記，值得注意的是，淡八三石選區現任議員鄭戴麗香、土樹三鶯選區參選人簡皇譽、瑞平雙貢選區參選人蕭敬嚴並沒有領表。

鄭戴麗香稍早已證實因為身體因素忍痛放棄參選，國民黨新北市黨部表示接下來將徵召一名女性參選人。簡皇譽因不滿初選制度而不參與初選。瑞平雙貢處於艱困選區，一直都沒有人有意願，傳出在地黨部執行長蕭敬嚴蹲點已久，黨部應該會直接徵召他。

國民黨新北市黨部說明，已經領表的39位包含陳偉杰、陳明義、蔡淑君、宋明宗、黃聖超、戴湘儀、蔡健堂、蔣根煌、吳訓孝、蔡政呈、林鼎超、王威元、黃桂蘭、周勝考、葉元之、林國春、劉美芳、曾煥嘉、金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、陳鴻源、連斐璠、呂家愷、黃永昌、洪佳君、江怡臻、林金結、蔡畹鎣、陳儀君、游皓麟、李珮媜、劉哲彰、黃心華、廖先翔、白珮茹、楊春妹、何應明、楊萬金，除15位完成登記者外，其他應會陸續於這幾天完成登記。

據了解，國民黨這次黨內初選要繳交55萬元，包含領表5萬元、作業費30萬元、保證金20萬元，讓許多青年議員或參選人在領表登記後也感慨萬千。

新北市議員陳偉杰表示，很多青年議員或新人，家裡不是政二代或有企業支持，幾年來也是專職做議員，一時之間要拿這麼多錢出來還真的很困難，靠得是去銀行借錢週轉，而這情況在民進黨、民眾黨參選人身上也都有出現。

國民黨新北市議員黨內初選今日截止領表，有意願參選或現任議員中有3人未到場領表。圖／本報資料照片
國民黨新北市議員黨內初選今日截止領表，有意願參選或現任議員中有3人未到場領表。圖／本報資料照片

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