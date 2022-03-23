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政院明擬通過再生水發展條例 不再限水源短缺地區

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台灣去年歷經百年大旱。圖／聯合報系資料照片
台灣去年歷經百年大旱。圖／聯合報系資料照片

氣候變遷讓國內屢面對旱災與缺水危機，行政院明天將討論經濟部擬具「再生水資源發展條例」部分條文修正草案，擴大再生水使用範圍，不再侷限「水源供應短缺之虞」地區，將納入一定規模開發案，必須使用一定比例再生水，以利推動再生水發展。

台灣去年發生1947年以來嚴重乾旱，這場百年大旱也引發缺水危機，水利署因應氣候變遷，修正「再生水資源發展條例」部分條文，行政院明天擬於行政院會通過。

再生水資源再氣候變遷中日益重要，根據現行條文，開發單位提用水計畫時，若位於有水源供應短缺之虞的地區，必須使用一定比率的再生水。

不過，近年極端氣候頻繁，水源短缺風險日益提升，加上政府2013年起興建再生水廠，高雄鳳山、台南永康及高雄臨海再生水廠已啟用，桃園、新竹、台中、台南、高雄地區也持續興建，2031年至少可有8座再生水廠完工，每日可產水132萬噸。

本次修法將現行強制使用要求使用再生水的「水源供應短缺之虞地區」限制拿掉；另外，本次修法也將區域水資源經理基本計畫中，原限於「水源供應短缺之虞地區」等文字也刪除。未來只要經主管機關審查用水計畫，認定開發單位有必要使用再生水時，即可要求搭配再生水廠興建計畫等，提升再生水運用效率。

水資源 行政院 氣候變遷

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