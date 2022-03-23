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行政院會明擬通過消防法 營業場所開罰不再限改

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
高雄城中城大火燒出公安問題。圖／本報資料照
高雄城中城大火燒出公安問題。圖／本報資料照

去年月高雄城中城大火造成46人喪命，行政院院會明天將討論內政部「消防法」部分條文修正草案，若通過將報立院審議。本次修法將強化消防安全管理，營業場所違反消防安全將直接開罰，不再給予限期改善，並提高罰鍰額度。同時要求危險物品場所應增設安全技術人員，健全危險物品場所管理。

同時，這次修法也規範，若發生石油煉製災害，將課予業者主動通報責任。此外，也全面檢視提高違規罰則，以強化消防公權力行使，保障民眾生命財產安全。

過去若違反消防安全設備、住宅用火警背棄、維護等規定，限期未改或複查不合規定者，可處6千元至3萬元以下罰鍰。本次修法，若違反消防安全設備且供營業使用之場所，場所管理權人將處2萬元以上、30萬元以下罰鍰，並通知限改。

若應設置消防安全設備，但並非營業場所，限期未改處2萬元以上、30萬元以下罰鍰。若限期未改則得得按次處罰。若規避、妨礙或拒絕複查，罰鍰則從原本3千元以上、1萬5千元以下，調整為6千元以上、10萬元以下罰鍰。

相關細節明天將於行政院會後記者會說明。

行政院

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