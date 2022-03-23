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遭同黨對手放話被「搓湯圓」 楊宗澧：我登記參加初選

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員北區擬參選人楊宗澧，今在立委林靜儀陪同下，到民進黨市黨部登記參與初選。記者劉柏均／攝影
台中市議員北區擬參選人楊宗澧，今在立委林靜儀陪同下，到民進黨市黨部登記參與初選。記者劉柏均／攝影

台中市議員北區，民進黨計畫提名2席，現任賴佳微爭取連任，初選可望過關，另有3名競爭者，爭取剩餘1席提名機會；今早到市黨部登記初選的楊宗澧也是爭取者之一，對於最近聽聞他已「經協調好要退選」，他以初選登記作為表態，破除謠言。

台中市議員第九選區(北區)應選3席，民進黨計畫提名2席，現任賴佳微爭取連任，初選可望過關，剩下1席，分別由前市長張溫鷹女兒陳俞融、市黨部副執行長楊宗澧、邱厝里長高敏裕，上演3搶1激烈戲碼。

民進黨台中市議員北區擬參選人楊宗澧，今天下午在立委林靜儀陪同下，到市黨部登記參加初選；楊表示，他沒有政治世家背景，也沒有太多政治資源，只能靠著自己的雙腳一步一腳印，走遍北區36個里，對台中在地、全國性議題，無論是抗中保台撐香港、公投四個不同意，或中二選區反罷免、補選等各項重要戰役，他從沒缺席過。

綠營黨內初選產生亂象爭議，楊宗澧認為做到的是形式公平，但實際上卻難以做到真正選賢舉才；楊指出，民進黨初選制度採電話民調，但現在已是人手一機時代，室話使用量少；高額的初選登記費用，對有心參政的青年、藍領階層是相對吃力的天花板。希望黨內初選制度能夠因時俱進，才能廣納優秀人才加入民進黨。

楊宗澧也透過臉書發文提到，跑行程時，聽聞選民以為他不選了，因聽到競爭對手說「已與協調好，楊宗澧會退選。」對此，楊表示從選民口中聽到這句話，感到非常不可思議。

楊宗澧說明，選舉過程本來就是競爭很激烈，可能我們對手採取過去「耳語放話」的傳統方式，但現在，初選過程應要多談論台中市政更好辦法，而不是這種私相授受的方式，我比較喜歡大家公開來辯論市政。

立委林靜儀表示，楊宗澧長年來針對台中市政議題的監督、重要社會事件以及國家政策立場的扎根，可以很明確的知道，這些是他日常生活中就在關心的事務。今天陪同他一起來登記參選，就是認同他的理念以及參選的決心，並希望宗澧能順利通過初選，為民進黨在台中北區努力拚下一席議員。

台中市議員擬參選人楊宗澧發文提到，選民以為他不選了，因競爭對手說「楊宗澧會退選。」對此，楊表示從選民口中聽到這句話，感到非常不可思議。圖／翻攝自楊宗澧臉書提供
台中市議員擬參選人楊宗澧發文提到，選民以為他不選了，因競爭對手說「楊宗澧會退選。」對此，楊表示從選民口中聽到這句話，感到非常不可思議。圖／翻攝自楊宗澧臉書提供

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