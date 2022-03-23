俄烏戰爭衝兩岸情勢 國安局：凸顯東亞缺集體安全機制

俄烏戰爭連帶讓兩岸關係緊張，國安局長陳明通明將至立院國防委員會專題報告「東亞最新地緣政治情勢」，直指俄烏戰事凸顯東亞缺集體安全機制，台灣未來須突出民主、自由與安全攸關東亞區域穩定與發展，促國際共同反制中共威脅。

國安局表示，俄烏戰事雖使國際社會更加警覺俄、「中」等專制極權國家威脅，並使各國加強關注東亞區域和平穩定及中共攻台企圖，然東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機。

此外，國安局也指出，美「中」地緣政治競爭深化東亞國家避險策略，美國積極展現維護東亞及台海和平決心，日本內部更逐步形成「台灣有事即日本有事」氛圍，積極提升對中共嚇阻能力，然仍不樂見台海爆發戰爭。

但國安局也提醒，東亞國家對疫後經濟復甦需求高，重視與中共經貿關係，對美「中」戰略競爭傾向採取避險策略應對，將使我周邊地緣政治態勢更趨複雜。

國安局表示，當前東亞情勢，美強化與日、澳、南韓等盟邦共同護衛東亞安全，並促英、德、法、加、印度等共維印太海域自由開放，另提升與東南亞海事安全合作，應對中共擴張威脅。

相對的，國安局指出，中共與俄共同阻美在聯合國對北韓追加制裁，干擾美遏「中」政策，在台海、東海、南海海域以機艦、灰色地帶手段，擴大管轄範圍，另利用經貿、疫苗拉攏東南亞國家，輔以認知作戰，以突破美對其包圍網。

至於日本，國安局分析，日方強化對爭議領土主權申張，包含針對俄羅斯在北方四島舉行導彈演習、設立經濟特區，宣示北方四島為日本「固有領土」，指稱俄「非法占領」，並擬將俄列為國安重要課題。

就釣魚台及台海安全方面，國安局指出，日朝野已漸形成「台灣有事即日本有事」認知，積極強化南西諸島防衛，擴充海保廳船艦及巡防能量、規劃在石垣島及與那國島成立導彈與電子戰部隊，與美加強聯防聯訓，形成完整島鏈防衛體系。

此外，國安局特別提到，北韓1至3月已進行10次導彈試射，對區域穩定造成嚴重威脅，但美在聯合國提出的制裁與譴責提案，卻因「中」俄反對，未能加大對北韓施壓，北韓未來不排除進行核導試驗，區域緊張態勢將更為升高。