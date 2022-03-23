徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布姓名 連勝文：黨規執行不嚴格

台北市議員徐巧芯檢舉立委傅崐萁在國民黨中常委選舉中賄選，隨後並遭黨中央考紀會曝光檢舉人姓名，引發黨內幹部不滿。國民黨副主席連勝文指出，規定與理論上都不該公布姓名，這顯示黨內在執行規定上不嚴格，國民黨還需要很多改革。另外台南市議員謝龍介確定參戰台南市長，他也表達百分百支持，肯定謝龍介的能力與熱情。

連勝文說明，他也覺得很訝異，因為按照內規與理論上來說，檢舉不法的人，真實姓名應該受到保護、不能公開，這也反應黨的規定在執行上並不是很嚴格。

連勝文認為，國民黨要改革的過程一定會很痛苦，現在要改變的也不只有從2005年開始的錯誤選舉制度，還包括其他配套措施，都應該趁這次機會一次改掉，這是非常辛苦的過程，需要所有同志一起支持。