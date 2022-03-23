停電辦台電 藍委：第一次這麼憐憫台電員工

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗昨邀各地地檢署開會，要釐清近期的停電是否涉及人為因素。國民黨立委賴士葆今天表示，要台電員工扛起台灣缺電的重責大任，掩護蔡政府能源政策錯誤的缺失，太為難他們了，「第一次這麼憐憫台電的員工」。

賴士葆透過臉書指出，303大停電，台電董總下台來保住經濟部長王美花的官位，對台電基層的追究正在進行。過去在野黨說停電是國安危機被民進黨罵胡扯，這回蔡英文總統啟動國安層級調查，大陣仗出動高檢署檢察長邀相關地檢署檢察官開會，釐清停電是否涉及人為因素。

賴士葆表示，台電人在本職上日夜兢兢業業盡忠職守，針對303大停電，前天檢調發動搜索，約談興達電廠的課長、工程師、值班主任後，認定3人涉及刑法176條的準放火罪及188條的故意犯罪。這樣牽強附會的欲加之詞，連法界人士都搖頭，這真的是不可承受之重。

賴士葆質疑，台電基層員工的形象忽然被拉黑了，他們彷彿變成很邪惡，是故意操作停電讓蔡政府難堪的公務員，他們會愚蠢到明知會有刑責而故意為之？檢方把跳電、停電歸咎於有人蓄意操作丟動物所造成，因為停電遍及全台各地，曾幾何時全台人心竟變成如此邪惡。

賴士葆批評，蔡政府無視各界呼籲應該檢討錯誤的能源政策，打死不承認缺電，讓老舊機組加重噴碳，可憐的百姓生靈塗炭用肺發電。電力吃緊，讓台電員工成了代罪羔羊，在職場如坐針氈，任何過失就被打成蓄意操作停電的反社會分子，要他們扛起台灣缺電的重責大任，掩護蔡政府能源政策錯誤的缺失，太為難可憐的台電員工了。