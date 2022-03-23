反戰說遭批是投降、親共 連勝文反嗆塔綠班「俗辣」
國民黨副主席連勝文日前提到父母老了要反戰，引發討論，他今天再強調，和平反戰、民主自由是普世價值，大家在烏克蘭遭侵略上反戰，怎麼同樣道理在台灣卻變親共？這些塔綠班雙重標準，是真正「俗辣」。另外，有關民進黨許多官員沒當兵，他也說，這些人自己沒當兵就不要去批評別人，當權者應該要以國家及人民安全為最重要任務。
連勝文表示，和平、反戰、民主、自由、人權都是大家信仰的普世價值，像俄國侵略烏克蘭，大家都要講「反戰」，但為什麼同樣道理在台灣就變成是投降，這是雙重標準、說不過去。
何況現在國際上主流都是希望透過交流取代對抗，同時利用外交談判避免軍事衝突，國民黨捍衛中華民國主權這麼多年來都沒有改變過，同時也確保兩岸和平，希望台海不要發生衝突，「這怎麼變成親共」？
塔綠班就是這樣雙重標準，在講「反戰是投降」的相關論述時，都沒有人到主義思考，完全就是從自己的政治利益點出發，所以他反而從心理面鄙視這些人。看台灣從2008年到2016年，也沒有像現在一樣受到威脅，在捍衛中華民國主權時確保台海和平，「誰投降了」？
連勝文批評，最早投降的應該就是「塔綠斑」們，躲在黑暗中，不敢以真面目見人，這樣大家還敢期待這樣的人保衛台灣？這些塔綠班才是真正「俗辣」。
另外有關高雄市長陳其邁說自己是國民兵，且民進黨同樣不少官員沒有當兵，還挑釁大陸。連勝文表示，如果民進黨人士自己沒有當兵相關經驗，就不應該去批評別人，尤其握有權力者，更要以人民安全、國家安全及和平作為最重要的任務，不能為了政治利益或私慾，而去挑起不不要的衝突。
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