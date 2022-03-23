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多次停電又連爆確診 連勝文批政府錯誤政策、防疫散漫

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨副主席連勝文。記者李成蔭／攝影
國民黨副主席連勝文。記者李成蔭／攝影

國內停電議題持續發酵，台電都將原因歸咎於小動物誤觸跳電，國民黨副主席連勝文表示，今天只是小動物停電，如果換成是人還得了，這凸顯了當權者錯誤的能源政策。另外，最近台北智慧論壇外賓爆出連環確診，他也憂心，政府邊境防疫若如此散漫，大家就不敢去想鬆綁措施，這需要大家嚴肅面對。

連勝文指出，以前小時候動物都很聰明不會觸電，怎麼現在就開始會觸電，今天如果是因為小動物造成停電，那如果換成是人還得了？這就是凸顯了當權者錯誤的能源政策。

另外，2022智慧城市論壇台北場昨開幕，有17名外賓未在機場採檢即入住酒店，傳出外賓確診連環爆。連勝文憂心表示，大部分民眾希望早日回歸正常生活，包含政府在邊境開放或鬆綁措施，但如果政府的把關是這樣散漫，那大家就不敢這麼快去接近，這是一個需要大家去嚴肅面對的問題。

國民黨副主席連勝文。記者李成蔭／攝影
國民黨副主席連勝文。記者李成蔭／攝影

連勝文 停電 酒店

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