多次停電又連爆確診 連勝文批政府錯誤政策、防疫散漫

國內停電議題持續發酵，台電都將原因歸咎於小動物誤觸跳電，國民黨副主席連勝文表示，今天只是小動物停電，如果換成是人還得了，這凸顯了當權者錯誤的能源政策。另外，最近台北智慧論壇外賓爆出連環確診，他也憂心，政府邊境防疫若如此散漫，大家就不敢去想鬆綁措施，這需要大家嚴肅面對。

連勝文指出，以前小時候動物都很聰明不會觸電，怎麼現在就開始會觸電，今天如果是因為小動物造成停電，那如果換成是人還得了？這就是凸顯了當權者錯誤的能源政策。