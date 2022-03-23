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烏克蘭軍售中共 政府援助烏顯矛盾

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

台灣援助烏克蘭時，竟與外交政策矛盾？近來俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際以制裁俄國、金援烏克蘭等方式聲援與與譴責。雖然俄羅斯侵略舉世譴責，但烏克蘭過去曾協助中國發展飛彈、航母等軍武科技甚多，此時捐款似與民進黨在「反共」立場自我矛盾。在國際政治現實下，政府不應只一味捐款援助，也要設法讓烏克蘭調整外交政策，看清中國真面目。

糊塗捐款給敵國？

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際相繼對俄羅斯進行制裁，並紛紛對烏克蘭伸出援手，包括波蘭、德國與美國都已提供人道物資、刺針飛彈等武器，協助烏克蘭抵抗俄羅斯。我國也由外交部設立專戶，對烏克蘭進行人道援助7億元，看似是好事一樁，但實則讓民進黨政府陷入自我矛盾的困境。

畢竟，過去中國軍武科技的演進中，烏克蘭扮演非常重要的科技轉移角色，包括Kh-55巡航飛彈、中國航母遼寧號等關鍵科技，且烏克蘭2020對中國軍售7800萬美元。國際各國援助烏克蘭情有可原，但在兩岸緊張對峙下，烏克蘭的對中軍售顯然對台灣的安全造成危害，此時捐款反顯鄉愿。

包括藍委葉毓蘭、前空軍副司令張延廷都認為，此次捐款給烏克蘭是有疑慮的。葉毓蘭認為，台灣給予烏克蘭這麼多善意，外交部若要求烏克蘭允諾支持台海和平、不要出售軍火給中國，應該是非常合理的要求；前空軍副司令張延廷則質疑，捐款不如留給國軍，不僅是要政府重視軍隊士氣，更是務實作法。

人道應表達訴求

雖然綠委王定宇辯稱，人道援助不應該趁機要求交換條件，外交部長吳釗燮也認為此時與烏克蘭進行談判不妥。但國際政治本來就是由談判組成，烏克蘭與北約、歐盟也曾進行談判，但這兩個國際組織並沒有因此盲目地讓烏克蘭加入，而是透過專業的評估，為自己爭取最大利益、避免衝突，台灣替自己爭取利益難道有錯？

俄烏戰爭中，中國已經展現兩手策略，盼烏克蘭能看見中國的真面目；同時，政府也應該積極呼籲烏克蘭親中政策轉向，至少也要清楚告知我國對烏克蘭軍售中共的不滿。否則，即使是不分立場的人道捐款，在現實的國際政治下，台灣只會被當成遭到敲詐的盤子，就像過去即使對中國汶川震災再多捐款，中國入侵台灣的野心卻不降反升。這樣的捐款恐怕只是肉包子打狗，有去無回。

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烏克蘭 捐款 俄羅斯

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