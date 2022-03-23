快訊

東航空難首場記者會 董事長回應外媒全程「照稿讀、答非所問」

外國機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠中常會通過 全國黨代表選舉5月登場

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常會通過，全國黨代表選舉5月登場。本報系資料照
民進黨中常會通過，全國黨代表選舉5月登場。本報系資料照

民進黨今天中常會通過第20屆全國黨代表選舉時程，將在28日進行選舉公告，下月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記，並訂於5月22日辦理黨員投票。

民進黨發言人周江杰表示，今日中常會通過第20屆全國黨員代表選舉時程，於下周一發布選舉公告，4月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記，4月19日前各黨部召開執委會審查各黨部全代候選人資格，4月20日召開中執會審查原住民族全代候選人資格，4月21日抽籤。

周江杰指出，全國黨員代表選舉將在5月22日黨員投票，5月25日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

中常會今天也邀請國防安全研究院國家安全所所長沈明室，以「俄烏戰爭與對台灣國防之啟示」為題進行專案報告。據轉述，沈明室引用「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布的「2022年軍力排名」，台灣排名第21名，烏克蘭排名全球第22名，烏克蘭則讓排名第2的俄羅斯陷入困境。

沈明室也指出，面對獨裁政權，任何妥協與退讓都無法保證自己安全，獨裁者永遠有侵略的理由，唯有提升國力，強化防衛武力，全國人民的團結一致抗敵，才能保衛家園。沈說，台灣民間創意無窮，資源充分，只要全民團結抗敵，可以產生有效嚇阻力量。

沈明室表示，面對相關國家企圖在短時間達成軍事作戰目標的戰法，以持久戰反制。應運用高科技執行不對稱作戰，遲滯消耗對方軍力，爭取國際支持。

蔡英文總統則指出，國防安全研究院雖然才設立幾年，但是國防安全研究院在很多層面上，提供政府可能決策有所用的參考資料，同時對於大眾在軍事方面的知識跟資訊的溝通，也幫忙非常多；希望國防安全研究院持續能夠發揮更大的作用，讓台灣的民間跟政府、國防單位，大家都可以對情勢有共同認知，這就是台灣團結的基礎。

中常會 烏克蘭

延伸閱讀

十年磨一劍！謝龍介參選台南市長 國民黨團：基層振奮

影／國民黨中常會宣布提名謝龍介選台南

鄭戴麗香不選空一席 藍黨部：確認後啟動徵召

民眾黨台南市黨部旗幟遭毀損 南警6小時破案

相關新聞

具名檢舉被披露感到訝異 徐巧芯：黨章明定保密義務

國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委傅崐萁遭考紀會主委李貴敏說出，徐巧芯今天表示，她從媒體得知名字被說出有點訝異，她被說...

「菸防法」昔禁加熱菸今開放 陳時中：換職位思考不同

國民黨立委林為洲、洪孟楷等今質詢「菸害防制法」相關法案，談及衛福部長陳時中2019年接受媒體訪問時，公開表態「禁止加熱菸...

國考廢國文／近年公文已錯誤百出 公務員憂不考國文豈不更慘？

考試院宣布明年起高普考廢考公文，民進黨籍立委鄭運鵬建議國文一起廢，引起熱議。近年不少公務人員寫的公文錯字連篇，甚至語焉不詳，鬧出不少笑話，許多主管現在每天批改公文就像國文老師訂正錯字，憂心公文、國文若廢考，一個疏忽恐將影響公權力的行使及民眾的權益。

國考廢國文／蹭聲量反惹負評 鄭運鵬恐始料未及

民進黨立委鄭運鵬日昨在立法院司法及法制委員會質詢時，認同考試院決定自2023年起15種特種考試不再列考公文，加碼建議國家考試廢考國文，他引用前考試委員林玉体、李慶雄等人2008年提案指「廢考古文與統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費在古文上」，連日來引發相關討論，網路聲量大增，但負評多於正評。

烏克蘭軍售中共 政府援助烏顯矛盾

台灣援助烏克蘭時，竟與外交政策矛盾？近來俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際以制裁俄國、金援烏克蘭等方式聲援與與譴責。雖然俄羅斯侵略舉世譴責，但烏克蘭過去曾協助中國發展飛彈、航母等軍武科技甚多，此時捐款似與民進

綠中常會通過 全國黨代表選舉5月登場

民進黨今天中常會通過第20屆全國黨代表選舉時程，將在28日進行選舉公告，下月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。