綠中常會通過 全國黨代表選舉5月登場

民進黨今天中常會通過第20屆全國黨代表選舉時程，將在28日進行選舉公告，下月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記，並訂於5月22日辦理黨員投票。

民進黨發言人周江杰表示，今日中常會通過第20屆全國黨員代表選舉時程，於下周一發布選舉公告，4月11日至15日辦理全國黨員代表選舉領表、登記，4月19日前各黨部召開執委會審查各黨部全代候選人資格，4月20日召開中執會審查原住民族全代候選人資格，4月21日抽籤。

周江杰指出，全國黨員代表選舉將在5月22日黨員投票，5月25日召開中執會公告全國黨員代表當選人名單。

中常會今天也邀請國防安全研究院國家安全所所長沈明室，以「俄烏戰爭與對台灣國防之啟示」為題進行專案報告。據轉述，沈明室引用「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布的「2022年軍力排名」，台灣排名第21名，烏克蘭排名全球第22名，烏克蘭則讓排名第2的俄羅斯陷入困境。

沈明室也指出，面對獨裁政權，任何妥協與退讓都無法保證自己安全，獨裁者永遠有侵略的理由，唯有提升國力，強化防衛武力，全國人民的團結一致抗敵，才能保衛家園。沈說，台灣民間創意無窮，資源充分，只要全民團結抗敵，可以產生有效嚇阻力量。

沈明室表示，面對相關國家企圖在短時間達成軍事作戰目標的戰法，以持久戰反制。應運用高科技執行不對稱作戰，遲滯消耗對方軍力，爭取國際支持。

蔡英文總統則指出，國防安全研究院雖然才設立幾年，但是國防安全研究院在很多層面上，提供政府可能決策有所用的參考資料，同時對於大眾在軍事方面的知識跟資訊的溝通，也幫忙非常多；希望國防安全研究院持續能夠發揮更大的作用，讓台灣的民間跟政府、國防單位，大家都可以對情勢有共同認知，這就是台灣團結的基礎。