台海若發生戰爭　鄭文燦：市長不可能沒有角色

烏克蘭與俄羅斯近日戰火連峰，桃園市長鄭文燦今接受節目「齊有此理」專訪，被主持人王時齊問台海兩岸若發生戰事會否上戰場。他表示，如果戰爭發生，軍政、民政是聯合指揮，市長不可能沒有角色，這也是為什麼平常我們做了很多演練。

鄭文燦指出，烏俄戰爭是不對稱的戰爭，但他們的人民選擇保護自己國家，而普丁也低估了烏克蘭、高估了俄羅斯的軍隊，錯估了國際的情勢。烏克蘭的基輔市長跟總統原本不是同一派，但戰爭發生的時候，大家都團結起來。

對於上戰場一事，國民黨副主席連勝文昨受訪表示他那個世代的人開始會思考父母年紀大、孩子還小，已經跳脫血氣方剛的年代，不可能再喊殺到底、拚到底；鄭文燦表示，連勝文之前在疫苗方面喊開放中國疫苗進口，但他不打科興，我也覺得很奇怪。

鄭文燦說，連勝文被意識形態綁住，保護台灣是大家共同責任，如果對岸要對台灣動武，當然我們就會保護台灣，這是「認同中華民國」或「認同台灣」的人一致態度，「連勝文也是錯亂，就跟上次疫苗一樣，我聽了也是錯亂」。

連勝文的說法也被外界解讀成民進黨一天到晚喊打喊殺。對此，鄭文燦回應民進黨不會喊打喊殺，強調備戰是為了避戰，兩岸和平才是我們目的，今天蔡英文總統也對中國空難表示哀悼，這個就是人性，所以我覺得台灣人是愛好和平的。