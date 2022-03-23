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被曝檢舉姓名 張亞中：李貴敏、朱立倫要向徐巧芯道歉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
孫文學校總校長張亞中。本報資料照片
孫文學校總校長張亞中。本報資料照片

國民黨考紀會周一再度針對中常委買、換票案開會，考紀會主委李貴敏公布舉證中常委傅崐萁賄選的就是台北市議員徐巧芯挨批。孫文學校總校長張亞中金受訪表示，公布檢舉人姓名不符合法律規範和道德倫理，如果是刻意這麼做，希望李貴敏與黨主席朱立倫向徐巧芯公開道歉、自行處分。

張亞中表示，一個社會對於別人具名檢舉，必須要保護檢舉人的姓名，這不只是法律規定也符合社會規範，「如果真的刻意為之，希望黨中央考紀會主委、朱立倫主席公開向徐巧芯道歉」，並且要做出承諾不可以再讓檢舉人姓名外洩，包括考紀會主委、黨主席都應該自行處分。

對於是否害怕引發中常委所說的寒蟬效應？張亞中說，不會，台灣是民主社會，國民黨也沒有司法工具，願意提出不同意見的都是國民黨難得的諤諤之士，黨中央在過程中自己把檢舉人姓名公布出來是不對的。他強調，國民黨如果有這種行為要自我反省，向黨員道歉，宣示不會再犯同樣的錯。

考紀會 國民黨 徐巧芯

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