303停電吵不休 鄭文燦：發電不是靠口水

桃園市長鄭文燦今接受節目「齊有此理」專訪，聊到年底地方首長選情，他認為國民黨檯面上呼聲最高的立委蔣萬安能力不如現任副市長黃珊珊，台北勢必成為三足鼎立局面；另外，蔣萬安多次為了303大停電與行政院長蘇貞昌交鋒。鄭文燦認為電是一個理性的問題，「如果罵一罵有電的話，那大家一起來用口水發電就好了」。

「所謂的藍白合作，現在也不曉得會不會成？」鄭文燦指出，蔣萬安過去也有好的表現，比如不想幫國民黨背書，但目前比較看不出來他個人對市政或公共事務的深入見解。黃珊珊當副市長，談市政機會較多，所以看起來黃珊珊能力是比蔣萬安好，而且黃珊珊有一定的支持度，應該不至於在選戰中被邊緣化或棄保。

針對蔣萬安近日與蘇貞昌交鋒一事，鄭文燦認為必須先釐清停電原因，如果是發電量不足就要檢討發電，如果是跳電惹禍就要檢討設備或操作問題，但討論必須保持理性。

「蔣萬安應提出如何讓台北發展成韌性城市！」鄭文燦指出，台北沒有電廠，三個電網都是南電北送，蔣萬安沒有進入問題的核心，錯失可以展現他對台北用電規劃的機會，如果蔣的結論是台灣要核電、沒核電就沒有電，也可以論述這個立場，「要吵架也要做有水準的吵架」。

對於國民黨可能派中廣董事長趙少康代替蔣萬安選台北市長，鄭文燦指趙少康過去號稱泛藍輿論總司令，是知識份子，但他現在走入街頭，變得跟以前不一樣，已經不是以前的趙少康。而趙少康現在身為戰鬥藍，但是戰鬥是為何而戰鬥，民主政治是好的競爭，不是敵我競爭。