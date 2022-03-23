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張善政中常會談大數據 推動政府行政效率

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫副董事長張善政。圖／國民黨提供
國民黨智庫副董事長張善政。圖／國民黨提供

國民黨中常會今邀請行政院前院長、國家智庫副董事長張善政以「大數據，讓政府更聰明」為題進行專題演講。張善政介紹大數據在政府當中的發展歷程，以及實際應用與延伸，並解釋大數據如何影響政府的行政效率和政策推動。

張善政指出，大數據在過去政府偵辦劉邦友命案，和推行ETC時的運用。他強調，早在「大數據」一詞正式出現之前，政府就已經知道「用科技辦案」的重要性，另外，ETC的推行除了讓政府的收費、辦案效率提高以外，我國更通過ETC系統輸出，前進越南等國，得到開拓海外市場的機會。

張善政點出，以大數據來分析「學用落差」的方式，能讓政府在政策制定上更有利。他舉例，當前護理相關科系的畢業生，在醫院當中服務的平均年限僅有五年，而透過統計分析，在面對醫護人力短缺的情況下，政府就能更全盤的檢討政策，比如增進醫護保障、改善工作環境等，以此來延長醫護的服務年限，而非一昧在大專院校中增開護理科系。

針對政府過去一些曾引起爭議的政策，如「一例一休」、「年金改革」等，張善政也指出，在推行政策時，有大數據的介入、幫忙，其實也能讓政府做得更圓順、減少社會面的對立。例如在推行一例一休前，應該針對不同產業的型態，做統計和整理，就能減少政策對不同產業的衝擊；年金改革的推行也應先針對公務人員的所得和財富進行分析後，再評估是否對部分人員予以優惠待遇，避免影響人民生活。

最後，張善政說，大數據的應用還可以進一步延伸，包括在新住民二代的生涯發展，或交通狀況、災害、空污等的防治作為上，都是可以應用的範圍。他也提到，政府需要一個「數位創新」的領導機關，並且需要跨部會的規劃協調，更要將「數位創新思維」落實在公務員體系之中，用科技來讓政府變得更聰明。

張善政 科系 年金改革

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