具名檢舉被披露感到訝異 徐巧芯：黨章明定保密義務

國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委傅崐萁遭考紀會主委李貴敏說出，徐巧芯今天表示，她從媒體得知名字被說出有點訝異，她被說出沒關係，但希望不要再發生，也說她當初檢舉時檢舉信寫得很隨意，沒有任何敵意。

李貴敏今天回應，她很佩服徐巧芯不用黑函，是女漢子，並說考紀會就像法院，有原告、被告，徐巧芯是用具名的方式，所以要讓被檢舉人知道，「她的名字曝光是因為這樣的關係」。

徐巧芯今天在議會受訪時還原檢舉始末，她說一開始是有年輕的黨代表收到禮物，看到新聞認為可能違規，就向徐巧芯反映，黨中央當時又鼓勵大家檢舉，還提供表格，於是她決定私下檢舉，幫黨代表表達，但因為不希望被外界解讀為國民黨內鬥、不團結，所以決定用寫信的方式檢舉，後來考紀會有回電跟她說案子被受理，她以為事情就到這邊，後來看電視才知道自己被公布。

徐巧芯說，她看過黨章，載明若檢舉未具名可以不受理，她聽說這次有些匿名檢舉被當成黑函沒被受理，她具名檢舉被公布，她「心臟比較大顆」所以沒關係，可是根據黨章，黨有義務保護檢舉人，她沒關係不代表以後具名檢舉的人也沒關係，她沒有要苛責誰，但黨部還是應該要依照黨章，檢舉機制不應該是讓勇敢的人才能檢舉，是要讓有事證的人都能檢舉，讓事情水落石出，不要因為沒有具名就不受理。

徐巧芯說，她認為匿名檢舉不是就等於黑函，匿名檢舉若資料有可信度、有證據就要辦，具名檢舉也不等於要公布名字，「不是說有guts的人才能檢舉」，她被講就算了，但希望不要再發生，因為別人可能有自己的考量，會怕被盯上之類的，應該要顧慮別人的感受。

徐巧芯說，她後來查信箱，她有收到考紀會回信問她願不願意公開，及她的檢舉算不算具名，但她沒看到那封信所以沒有回，也不知道後續處理如何。

媒體追問外界認為李貴敏說出徐巧芯的檢舉背後有人指使，為的是消滅戰鬥藍，徐巧芯說，她不知道，她跟李貴敏很好，她相信李貴敏，她檢舉時也會擔心有心人士在某些方面對她動手腳，不過既然這是人家向她反映的，就要揭露出來。