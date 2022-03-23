民眾黨首創「元宇宙」聯合服務處 虛擬世界拚實體選戰

搭上「元宇宙」熱潮，擁有英國倫敦大學國王學院資訊博士學歷的民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如、邱臣遠的聯合服務處，透過虛擬實境與選民互動，搶吸年輕人票源。

蔡壁如表示，傳統競選總部的場域很少看到年輕人聚集與靠近，這也造成候選人無法傾聽到年輕人的聲音，但台灣的政治新希望就在全體青年人的身上，透過元宇宙虛擬總部的成立，將能讓年輕人在元宇宙裡，將其政治新理念直接述說給候選人了解，讓候選人可以即時且充分地反映及回應青年人的想法。

邱臣遠說，全世界的大咖都想找出未來商機藏在哪、都想成為元宇宙發展的先驅，進而發展出革命性影響的科技及產品。他在海外經營過事業，對於新的商業模式與管道多有所聞，元宇宙可能帶來的互動模式與商業機會，可以應用來服務全世界，很高興民眾黨有參選人開始注意到元宇宙，開創新的選民服務方式與平台。

張凱鈞說，元宇宙虛擬總部成立之後，將繼續規畫成立元宇宙咖啡館，採線上與線下的經營方針，達到虛擬實體相互結合的目標，在元宇宙咖啡館與實體咖啡館內，將會提供青年創業機會，輔導更多年輕人創業，並將年輕人的創意，藉由元宇宙行銷至全世界。