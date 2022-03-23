快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

民眾黨首創「元宇宙」聯合服務處 虛擬世界拚實體選戰

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如、邱臣遠的聯合服務處，透過虛擬實境與選民互動，搶吸年輕人票源。圖／民眾黨提供
民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如、邱臣遠的聯合服務處，透過虛擬實境與選民互動，搶吸年輕人票源。圖／民眾黨提供

搭上「元宇宙」熱潮，擁有英國倫敦大學國王學院資訊博士學歷的民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如、邱臣遠的聯合服務處，透過虛擬實境與選民互動，搶吸年輕人票源。

蔡壁如表示，傳統競選總部的場域很少看到年輕人聚集與靠近，這也造成候選人無法傾聽到年輕人的聲音，但台灣的政治新希望就在全體青年人的身上，透過元宇宙虛擬總部的成立，將能讓年輕人在元宇宙裡，將其政治新理念直接述說給候選人了解，讓候選人可以即時且充分地反映及回應青年人的想法。

邱臣遠說，全世界的大咖都想找出未來商機藏在哪、都想成為元宇宙發展的先驅，進而發展出革命性影響的科技及產品。他在海外經營過事業，對於新的商業模式與管道多有所聞，元宇宙可能帶來的互動模式與商業機會，可以應用來服務全世界，很高興民眾黨有參選人開始注意到元宇宙，開創新的選民服務方式與平台。

張凱鈞說，元宇宙虛擬總部成立之後，將繼續規畫成立元宇宙咖啡館，採線上與線下的經營方針，達到虛擬實體相互結合的目標，在元宇宙咖啡館與實體咖啡館內，將會提供青年創業機會，輔導更多年輕人創業，並將年輕人的創意，藉由元宇宙行銷至全世界。

民眾黨新北市議員汐止、萬里、金山區參選人彭立信表示，張凱鈞在元宇宙創設競選總部及聯合服務處，也希望也能協助其他民眾黨參選人都能在元宇宙現身，團結走得更遠；民眾黨新北市議員三重、蘆洲區參選人陳俊霖表示，最近臉書觸及率實在過低，連百萬網紅都感受深刻，更何況是初次參選人，張凱鈞率先台灣政治人物進軍元宇宙，證明「方法不是沒有，只要夠努力找。」

民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如、邱臣遠的聯合服務處，透過虛擬實境與選民互動，搶吸年輕人票源。圖／取自民眾黨臉書直播
民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民眾黨主席柯文哲、立委蔡壁如、邱臣遠的聯合服務處，透過虛擬實境與選民互動，搶吸年輕人票源。圖／取自民眾黨臉書直播

民眾黨 咖啡館

延伸閱讀

六福村長頸鹿10年死8隻？ 動保團體籲駁回再輸入申請

支持在野黨主席「御駕親征」 王鴻薇：朱立倫選台南、柯文哲選高雄

蔡壁如指「在野大聯盟」時機不在 朱立倫：不需透媒體放話

藍白合推柯文哲戰高雄？ 蔡壁如駁：柯文哲會做滿任期

相關新聞

「菸防法」昔禁加熱菸今開放 陳時中：換職位思考不同

國民黨立委林為洲、洪孟楷等今質詢「菸害防制法」相關法案，談及衛福部長陳時中2019年接受媒體訪問時，公開表態「禁止加熱菸...

民眾黨首創「元宇宙」聯合服務處 虛擬世界拚實體選戰

搭上「元宇宙」熱潮，擁有英國倫敦大學國王學院資訊博士學歷的民眾黨新北市議員參選人張凱鈞今首創元宇宙競選總部，並打造為與民...

邢泰釗出招／303大停電導向國安問題 府院「組合拳」操作有跡可循？

檢調偵查303大停電案，高雄橋頭地檢署昨（22日）以「準放火罪」查台電興達電廠員工，引發爭議；而領軍查案、即將升任檢察總長的高檢署檢察長邢泰釗說，將釐清相關大停電是否有人為因素摻雜其中，「釐清是否有人蓄意擾亂民心」，案件逐漸朝「國安問題」、「內鬼」方向偵辦。但早在事發第一天，就有媒體人質疑有「內鬼」；接著立委質詢、又傳蔡總統也指示國安單位調查，接著邢泰釗出招，也被藍營質疑，是不是一系列組合拳的操作？

檢察長可查內亂外患 恐難查台灣供電政策錯誤

台灣高等檢察署檢察長邢泰釗昨天邀請各地地檢署開會，要釐清近期的停電是否涉及人為因素，他並舉烏克蘭遭俄羅斯入侵一事舉世矚目，而國內一再發生大停電影響人心，有必要釐清是否有人為蓄意讓國人人心惶惶。 台電近期多次發生大、小規模停電，邢泰釗認為檢察官要有職業敏感度，留意是否有反社會分子在擾亂民心，若有人刻意影響「護國神山」台積電的用電，動機就不是只是單純的破壞供電而已。

陳時中希望留下健保印記 健保署長認證選市長很有潛力

衛福部調整部分負擔預告期約還有一周，健保署正收集各方意見，健保署長李伯璋對改革部分負擔調整，一路走來始終堅定，盼健保永續...

高齡=負擔？拒絕年齡歧視 銀髮人才不流失

近來各大學紛紛成立老年學研究所，這些老年學研究者其中一個在意的面向是，在目前「高齡=不具生產性=負擔」的年齡歧視 （ageism）價值下，高齡人口要如何維持尊嚴及自主的生活？老人就業恐造成年輕人的被剝奪感，產生世代衝突。以前認真賺錢、養家糊口的父母，到了老年後卻遇到「孩子不願照顧」的問題，因為孩子認為，爸媽年輕時忙於工作也沒好好照顧自己。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。