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「菸防法」昔禁加熱菸今開放 陳時中：換職位思考不同

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
立委洪孟楷今質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道
立委洪孟楷今質詢衛福部長陳時中。圖／取自國會頻道

國民黨立委林為洲、洪孟楷等今質詢「菸害防制法」相關法案，談及衛福部陳時中2019年接受媒體訪問時，公開表態「禁止加熱菸」，沒想到過2年風向轉變，未來只要經過「健康風險評估」，加熱菸即可合法過關。陳時中今回應，自己的態度都沒變，但時空環境不同，自然有所改變，一個政府的進步，是能夠檢討改進，滾動式精進作為，「我換了職位，思考會有不同」。

陳時中在2019年受訪，談及加熱菸、電子菸時，透露不少人找他私下談，「那些人跟我說的好處，就是我反對的理由」，更提到「那時壓力很大，但不用科學證據就知道菸不好」。洪孟楷質疑，當時都挺住了不開放，現在為何主動開放加熱菸？陳時中說，當時認為證據不明確，證據力不夠，現在WHO有共識，宣布加熱菸是菸品，因此必然有所因應。洪孟楷疑惑，「誰說我國一定要按照WHO的規定？」

社福及衛環委員會召委林為洲要求，衛福部應在3個月內提出健康風險評估報告，貿然開放恐導致人體影響。況且，衛福部擬禁止細支菸，理由是它很隱密，但加熱菸更隱密，加熱菸煙彈、煙盒比細支菸更小，政府一方面禁細支菸，一方面卻開放加熱菸，「政策是矛盾的」。陳時中允諾會在3個月內提出健康風險評估報告。

洪孟楷詢問，是否等3個月後風險評估報告出爐時，再審查菸防法條文？陳時中則說，國健署風險評估審查會尚未成立，近期會盡快成立，自己的態度則希望菸防法修正案「希望盡快通過更好，希望加強管理加熱菸，禁止電子煙」。

此話遭洪孟楷砲轟，民進黨總是「用時空背景不同」來自打臉，若為了保障國人健康，該禁止的就應該禁止。陳時中怒回，一個政府的進步，是能夠檢討改進，滾動式精進作為，「我換了職位思考會有不同」，WHO已經將他視為菸品，所以我們要把加熱菸納管「就算當時我那樣說，現在當然可以這樣做」，根據科學證據當然可以改變。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陳時中 洪孟楷 衛福部

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