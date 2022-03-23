陳時中希望留下健保印記 健保署長認證選市長很有潛力

衛福部調整部分負擔預告期約還有一周，健保署正收集各方意見，健保署長李伯璋對改革部分負擔調整，一路走來始終堅定，盼健保永續經營。李伯璋今天接受媒體訪問表示，「部分負擔調整於健保永續發展，已留下重要里程碑。」且部長陳時中對部分負擔調整也認為，「這是最需要做的事情」，陳時中更對他說，在這洪流之中，還是要留下一些印記，讓他十分感動。

李伯璋今接受「震傳媒」訪問，主持人黃光芹問，衛福部長陳時中對調整部分負擔的態度。李伯璋透露，最近有次與陳時中一起去總統府見總統蔡英文後，他私下向陳時中說，「在還沒有去當市長前，希望幫忙完成使用者部分負擔調整改革。」這時主持人黃光芹驚訝的說，「他（陳時中）真的要去當市長阿？」李伯璋說，他認為「他（陳時中）很有潛力。」

李伯璋說，陳時中在為人處世及EQ（情商）等方面都相當不錯，但重要的是要看疫情發展，如果疫情沒有控制，要不要選就不一樣了。

「陳時中曾說，他背上有三支箭，疫情、健保及福食。」李伯璋說，其中最重要的就是調整部分負擔，完成健保改革，陳時中也認為，這是最需要做的事情。黃光芹回應，陳時中是希望留下歷史定位及政績。

李伯璋說，陳時中曾對他說，在這洪流之中，還是要留下一些印記。健保是台灣的驕傲，自前副總統連戰提出構想，後面的人接續完成，這次健保署提出部分負擔調整，絕不是貿然提出，因他對健保有一定的使命感，希望藉由調整部分負擔，讓健保永續經營往前邁進一步，保障更多民眾的健康，現在部分負擔調整於健保永續已留下重要里程碑。