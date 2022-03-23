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朝野立委齊籲促轉工作要更透明 賠償今後誰來做沒共識

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
促轉會代理主委葉虹靈。圖／取自國會頻道
促轉會代理主委葉虹靈。圖／取自國會頻道

立法院司法及法制委員會今天進行「促進轉型正義委員會推動轉型正義與未來承接任務移轉」公聽會，會中朝野立委共同呼籲，未來促轉業務必須更公開透明，莫重蹈促轉會覆轍；至於未來主責賠償業務的機關，該由擬新設的權利回復基金會進行，或是由現有的二二八基金會改制，朝野立委、專家學者與主關機關則各有看法，未有共識。

國民黨立委曾銘宗表示，促轉工作要交接，日後若有資料要公布，不能在想公布的公布、不想公布的就不公布，要全面地公開接受社會的公評。民進黨立委陳歐珀表示，促轉業務交接後，若在蔡英文總統卸任前的這兩年再沒有符合社會期待，對民進黨是大失分，將來未公開資料要朝向更更透明，而不是鎖到一個會報，造成更加無法落實真相呈現，尤其對於受害者正義的真相呈現，要比加害者更突出才對。

五月促轉會落幕後，政府預計修法新設立權利回復基金會，主責促轉賠償與部分權利回復業務，但上周在司委會針對該議題進行詢答時，朝野多位立委均有質疑，考量時效性與對該業務熟捻程度，應由現有的二二八基金會予以擴充。

國民黨立委陳以信今天表示，許多在二二八事件的加害者與受害者，也是權利回復基金會將來要處理的對象，既然高度重疊，何不善用現有體制去承接，且權利回復基金會設定六年要完成任務，依過去經驗若無法按時達成，只會不斷延長運作時間，甚至到最後解散後，還是要將業務轉移到性質最新進的二二八基金會，因此成立另設新機構無異緣木求魚。

促轉會代理主委葉虹靈表示，考量現在要做的受害者權利回復法案，案件數量更多、性質也更複雜，並非二二八基金會過去執行的業務範圍，因此建議新設基金會來執行。中央大學歷史系榮譽教授賴澤涵也說，二二基金會若要承接該業務，組織性質要做大的感變會有問題，且過去政府成立基金會在初期多由政務官兼任基金會董事長，有利於行政院和各部會間的聯繫、爭取預算。

促轉會 民進黨 轉型正義

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