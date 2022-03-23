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國防部：防災民安演習 今年首度納入戰爭災害想定

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（右）今天在立法院表示，年度防災的「民安演習」過去以應處震災、土石流為主，今年將首度納入戰災及不明導彈攻擊等想定，國防部已將演習想定轉發各縣市政府。圖／取自立法院直播畫面
國防部長邱國正（右）今天在立法院表示，年度防災的「民安演習」過去以應處震災、土石流為主，今年將首度納入戰災及不明導彈攻擊等想定，國防部已將演習想定轉發各縣市政府。圖／取自立法院直播畫面

國防部長邱國正今天在立法院表示，年度防災的「民安演習」過去以應處震災、土石流為主，今年將首度納入戰災及不明導彈攻擊等想定，國防部已將演習想定轉發各縣市政府。

邱國正今天率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面報告指出，「承平日久，忘戰必危」，為確保國人生命財產安全，後續將藉民安演習時機，模擬戰爭發生時戰災景況，由各地方政府執行民、物力動員及緊急狀況應處演練，強化整體戰災搶救機制與能量，並做為各部會及地方政府修訂動員執行計畫參據。國民黨立委江啟臣詢問，俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，媒體不時報導戰爭慘烈景象，是否因此將戰災狀況納入民安演習想定中。

邱國正回應表示：「對」。邱國正並補充，有關民安演習的想定已轉給各縣市政府，內容包括戰時民、物力動員、關鍵基礎設施保護、災民傷患救助等。

演習 邱國正 戰爭

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