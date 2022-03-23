國防部：防災民安演習 今年首度納入戰爭災害想定

「我們的海洋」會議今年4月將在帛琉舉行。中華民國受邀參加，這項會議是美國國務院2014年發起，帛琉只是今年主辦國，整個會議主導仍是美國國務院，今年是第七屆，傳出美方希望我低調參加。據了解，美國對台灣提出政治限制，是考量中國大陸官員也同時受邀參加，又因美國與中華民國沒有邦交，美國政策禁止我方使用具有國家主權象徵的政治符號，卸任美國參謀首長聯席會議主席穆倫3月率團訪台，任務之一就是代表美方，親自向蔡英文總統傳達台灣參加海洋會議應避免使用國名等主權象徵符號的外交口信。

2022-03-23 13:45