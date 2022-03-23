質詢日本草莓農藥超標 立委1秒變「大湖草莓代言人」

日本草莓近期頻繁出現農藥超標，衛福部食藥署昨公布又有9批、約800多公斤的日本草莓農藥超標。衛福部長陳時中今出席立法院社福及衛環委員會，設籍苗栗的立委徐志榮質詢時，話鋒一轉竟拿出一盒「苗栗大湖草莓」，讚大湖草莓「白裡頭紅、不比日本貴」，當起草莓代言人。

食藥署22日公布邊境檢驗中，日本進口草莓不合格就有9項，皆因農藥殘留超標不合格，共828.62公斤遭退運、銷毀。食藥署回應，因日本進口草莓農藥超標情況嚴重，今年2月21日起針對日本草莓逐批檢驗，預計實施半年，但若進口食品有長期違規狀況，可依規定暫停進口該品項進口，但「這部分牽涉層級太高，目前只能以逐批查驗代替」。

徐志榮表示，日本草莓農藥殘留不合格8成，只有2成合格，日本要出口食品到台灣，應該要了解台灣的國家標準，但是食藥署長官竟然說，「牽涉層級太高，暫不停止進口」。陳時中回應表示，「沒有這樣，這回答不恰當，跟事實不符，本於權責該怎做就怎做」，且現在800多公斤已經退運、銷毀，對業者都是損失。

突然話鋒一轉，徐志榮拿出一盒大湖草莓，並開始推銷大湖草莓，「白色的，白裏透紅，不會比日本進口還貴」，希望大家到大湖採草莓，雖然草莓季快結束，「欲購從速」，最後將白色草莓送給陳時中。