綠營屏東縣長初選尋求支持 農漁代表合力挺周春米

民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選的立委周春米今舉辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，現場農漁民一齊站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。

立委周春米用具體數字呈現多項農漁業政績，包括3項政策法案（農民職災保險、農民健康保險、農漁作物天災保險），15項天災會勘現金救助（極端氣候預防研議），7項農漁畜產品推廣活動，13項農漁業硬體建設，以及屏東農漁業發展的兩大願景，要力拚轉型農金產業、農業再升級。

萬丹鄉的青年農民代表王俊惠說，立委周春米在立法院推動農民職災保險，讓農民和其他職業一樣，能申請務農傷害理賠，周委員平常參加萬丹青年農民聚會，了解農業近況，協助農民的務農、畜牧問題。他希望周春米委員能夠成為第一任屏東女縣長。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長黃永保說，周春米面面俱到關心漁民，除漁港擴建改建外，也關注屏東漁產業的另一個大宗養殖漁業，感謝周春米協助枋寮地區海水供應站，與漁業保險的推廣，讓養殖漁業永續經營。