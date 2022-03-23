快訊

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

竹科人首選居住地 竹北市的美麗與哀愁

綠營屏東縣長初選尋求支持 農漁代表合力挺周春米

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選立委周春米今辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，農漁民站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選立委周春米今辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，農漁民站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。記者劉星君／攝影

民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選的立委周春米今舉辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，現場農漁民一齊站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。

立委周春米用具體數字呈現多項農漁業政績，包括3項政策法案（農民職災保險、農民健康保險、農漁作物天災保險），15項天災會勘現金救助（極端氣候預防研議），7項農漁畜產品推廣活動，13項農漁業硬體建設，以及屏東農漁業發展的兩大願景，要力拚轉型農金產業、農業再升級。

萬丹鄉的青年農民代表王俊惠說，立委周春米在立法院推動農民職災保險，讓農民和其他職業一樣，能申請務農傷害理賠，周委員平常參加萬丹青年農民聚會，了解農業近況，協助農民的務農、畜牧問題。他希望周春米委員能夠成為第一任屏東女縣長。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長黃永保說，周春米面面俱到關心漁民，除漁港擴建改建外，也關注屏東漁產業的另一個大宗養殖漁業，感謝周春米協助枋寮地區海水供應站，與漁業保險的推廣，讓養殖漁業永續經營。

農民代表送上鳳梨給周春米，祝賀她「好運旺旺來」，農漁會總幹事及農漁民代表，也上台齊呼口號支持周春米，感謝她對農漁業政績，期待她對屏東農金及產業升級的願景。

屏東縣萬丹鄉的青年農民代表王俊惠（左）送上鳳梨給周春米，祝賀她「好運旺旺來」。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉的青年農民代表王俊惠（左）送上鳳梨給周春米，祝賀她「好運旺旺來」。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選立委周春米今辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，農漁民站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選立委周春米今辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到場，農漁民站台呼喊口號「上山下海來相挺，唯一支持周春米」。記者劉星君／攝影

屏東縣 周春米 農民

延伸閱讀

屏東縣長初選政見發表會 鍾佳濱徵求「提問海選」

綠營屏縣長初選 周春米深夜發藏頭文強調贏得初選

周春米不同意辯論 綠屏東縣長初選政見會325舉行

恆春民謠溫柔有力的支持 2傳藝師用歌聲挺周春米

相關新聞

財申／林俊憲喜再婚 高嘉瑜換3200萬新房、台積電賣了僅剩2張

監察院今天公布最新一期的財產申報顯示，前年離婚的民進黨立委林俊憲再婚，配偶欄又重新有了不同登記對象；民進黨立委高嘉瑜土地...

質詢日本草莓農藥超標 立委1秒變「大湖草莓代言人」

日本草莓近期頻繁出現農藥超標，衛福部食藥署昨公布又有9批、約800多公斤的日本草莓農藥超標。衛福部長陳時中今出席立法院社...

邱國正：兵役延長「非國防部一個部會可獨自決定」

針對軍事訓練役期是否延長，國防部長邱國正今天在立法院表示，他從不主動提這個意見，因為此事不是國防部一個部會可決定；而若按...

專案泡泡入境確診　蔣萬安：不應因公文時間差成破口

2022智慧城市展開展，但卻傳出有以商務專案泡泡入境的外賓確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，是主辦單位防疫計畫...

影／18歲公民權修憲 青年團體：這次不投票下次少一票

18歲公民權修憲案25日將在立法院院會進行表決，青年學生團體上午立法院中興大樓舉行記者會，呼籲朝野各黨團務必放下歧見，讓...

綠營屏東縣長初選尋求支持 農漁代表合力挺周春米

民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選的立委周春米今舉辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。