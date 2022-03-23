18歲公民權修憲案周五闖關 民眾黨：能過就60分

立法院程序委員會排定，公民權降至18歲的修憲草案列入本周五院會討論事項，不過，對於修憲案能否通過，朝野兩大黨團都持保留態度。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，如果這次修憲能推動18歲公民權就有60分，修憲門檻非常高，不得不做取捨。

邱臣遠指出，周五院會投票結果無法預期，不過民眾黨始終倡議18歲公民權，呼籲朝野各黨重視修憲機會，讓該修憲案能通過，民眾黨團在院會當天也會跟青年公民團體針對18歲公民權進行倡議，呼籲各黨都能理性面對修憲工程的推動。

邱臣遠說，這次修憲非常困難，門檻非常高，各黨派都有不同倡議，民眾黨也還有動保入憲、聯立制、廢考監等倡議議題，不過朝野協商到現在，18歲公民權是各黨團目前最大共識，如果可以先做這步推動，就有60分，因修憲門檻非常高，不得不做取捨，先以各黨最大公約數18歲公民權先行推動。