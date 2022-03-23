快訊

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

竹科人首選居住地 竹北市的美麗與哀愁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲公民權修憲案周五闖關 民眾黨：能過就60分

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，如果這次修憲能推動18歲公民權就有60分。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，如果這次修憲能推動18歲公民權就有60分。圖／民眾黨團提供

立法院程序委員會排定，公民權降至18歲的修憲草案列入本周五院會討論事項，不過，對於修憲案能否通過，朝野兩大黨團都持保留態度。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，如果這次修憲能推動18歲公民權就有60分，修憲門檻非常高，不得不做取捨。

邱臣遠指出，周五院會投票結果無法預期，不過民眾黨始終倡議18歲公民權，呼籲朝野各黨重視修憲機會，讓該修憲案能通過，民眾黨團在院會當天也會跟青年公民團體針對18歲公民權進行倡議，呼籲各黨都能理性面對修憲工程的推動。

邱臣遠說，這次修憲非常困難，門檻非常高，各黨派都有不同倡議，民眾黨也還有動保入憲、聯立制、廢考監等倡議議題，不過朝野協商到現在，18歲公民權是各黨團目前最大共識，如果可以先做這步推動，就有60分，因修憲門檻非常高，不得不做取捨，先以各黨最大公約數18歲公民權先行推動。

修憲 民眾黨 邱臣遠

延伸閱讀

蘇貞昌：18歲公民權水到渠成 盼各政黨努力入憲

修憲面面觀系列3之1／各黨修憲無共識 學者批假議題

18歲公民權修憲 民進黨拚月底立法院會表決

立法院新會期拚修憲 柯建銘：國民黨不要當修憲逃兵

相關新聞

財申／林俊憲喜再婚 高嘉瑜換3200萬新房、台積電賣了僅剩2張

監察院今天公布最新一期的財產申報顯示，前年離婚的民進黨立委林俊憲再婚，配偶欄又重新有了不同登記對象；民進黨立委高嘉瑜土地...

專案泡泡入境確診　蔣萬安：不應因公文時間差成破口

2022智慧城市展開展，但卻傳出有以商務專案泡泡入境的外賓確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，是主辦單位防疫計畫...

影／18歲公民權修憲 青年團體：這次不投票下次少一票

18歲公民權修憲案25日將在立法院院會進行表決，青年學生團體上午立法院中興大樓舉行記者會，呼籲朝野各黨團務必放下歧見，讓...

綠營屏東縣長初選尋求支持 農漁代表合力挺周春米

民進黨屏東縣長黨內初選倒數兩周，角逐初選的立委周春米今舉辦農漁政策發表，近40名屏東縣各鄉鎮市農漁會總幹事、農漁業代表到...

18歲公民權修憲案周五闖關 民眾黨：能過就60分

立法院程序委員會排定，公民權降至18歲的修憲草案列入本周五院會討論事項，不過，對於修憲案能否通過，朝野兩大黨團都持保留態...

「最窮立委」最新財產申報曝光 洪申翰存款年增45萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，曾因總身價僅35萬元被稱為「最窮立委」的民進黨立委洪申翰，本期申報存款106萬7396元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。