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不只青年加權最高百分百 藍常委提案讓基層民代也加權

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
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國民黨中常委今天將在中常會提案，除了今年參選議員的年輕人民調最高加權到百分百外，也要納入長期深耕地方的基層民代加權條件，中常委表示，他們均為長期為國民黨努力的優秀同志，不應抹煞努力。

提案內容指出，有鑒於年底縣市議員為國民黨展現團結改革契機，除原本「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」等內容外，更應納入「長期深耕地方與基層民意代表人員加權條件」，建請研議增加基層民意代表人員加權條件。

提案說明指出，黨中央日前提出「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，已展現選拔年輕優秀黨員同志的氣勢，使得社會對於國民黨培植年輕世代已有深刻印象。惟該辦法更應納入長期深耕地方的基層民意代表，例如里長、代表等，或者於地方黨部擔任幹部或義務代表等。

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