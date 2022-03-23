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財申／林俊憲喜再婚 高嘉瑜換3200萬新房、台積電賣了僅剩2張

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜財產申報顯示換新屋。圖／取自廉政專刊
民進黨立委高嘉瑜財產申報顯示換新屋。圖／取自廉政專刊

監察院今天公布最新一期的財產申報顯示，前年離婚的民進黨立委林俊憲再婚，配偶欄又重新有了不同登記對象；民進黨立委高嘉瑜土地、建物申報內容則大翻新，出清掉原有的內湖區碧湖段四小段房地產，在去年6月新購入位於內湖區舊宗段、總價額3200萬元的新房產，原持有的21張台積電股票，也賣出了19張，僅剩2張。

林俊憲去年於更正申報資料中，註明他與妻子李佳恩已於2020年定期申報前離婚，因此刪除配偶資料及其相關財產。林俊憲本次申報內容，配偶欄登記為高婕寧，兩人共同申報有一筆位於台南市市安平區新南段的土地與建物，存款1077萬餘元，累積已繳保險費折合174萬餘元；債務部分，兩人因購置不動產，共背了1990萬餘元的房貸。

高嘉瑜去年申報位於台北市內湖區碧湖段四小段共計4筆土地與2筆建物，取得價額近2500萬元，但也背了約1900萬的房貸。本次申報中，已不見去年申報的建物、土地，新登記內容為台北市內湖區舊宗段的土地與建物，取得時間去年6月16日，取得價額共計3200萬元；換新屋房貸也隨之增加，高嘉瑜本期申報債務有一筆2624萬元的房貸。

民進黨立委林俊憲財產申報顯示已再婚。圖／取自廉政專刊
民進黨立委林俊憲財產申報顯示已再婚。圖／取自廉政專刊

高嘉瑜 林俊憲 民進黨

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