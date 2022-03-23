財申／林俊憲喜再婚 高嘉瑜換3200萬新房、台積電賣了僅剩2張

監察院今天公布最新一期的財產申報顯示，前年離婚的民進黨立委林俊憲再婚，配偶欄又重新有了不同登記對象；民進黨立委高嘉瑜土地、建物申報內容則大翻新，出清掉原有的內湖區碧湖段四小段房地產，在去年6月新購入位於內湖區舊宗段、總價額3200萬元的新房產，原持有的21張台積電股票，也賣出了19張，僅剩2張。

林俊憲去年於更正申報資料中，註明他與妻子李佳恩已於2020年定期申報前離婚，因此刪除配偶資料及其相關財產。林俊憲本次申報內容，配偶欄登記為高婕寧，兩人共同申報有一筆位於台南市市安平區新南段的土地與建物，存款1077萬餘元，累積已繳保險費折合174萬餘元；債務部分，兩人因購置不動產，共背了1990萬餘元的房貸。