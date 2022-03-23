與蔡英文對談 安倍：日本應加強施壓使俄羅斯撤軍

日華議員懇談會總會於昨天傍晚在日本東京舉辦年度大會，蔡英文總統受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談。雙方就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢及確保自由開放印太戰略的和平穩定等四項議題交換意見。安倍在對談中提到，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

總統府今天釋出蔡總統與安倍對談內容：

安倍：好久不見，能再度與蔡英文總統見面，並且有對談的機會，個人感到非常的榮幸，總統一切都還好嗎？

如總統所知，今晚「日華議員懇談會」在東京舉辦大會，作為稍後會員聯誼會的驚喜橋段，大會特地安排個人與總統進行視訊對談，由於個人也是日華議員懇談會的顧問，所以只能聽從平常渥蒙總統關照的日華懇古屋圭司會長的安排。另外，對於配合日方時間的安排，稍微延後來舉行這個視訊對談，個人要再度表示感謝之意。

蔡總統：謝謝您，我真的很高興有這個機會跟安倍前首相進行視訊，前陣子我們有交談的機會，不過都是在電話上，今天是在視訊的時候看到您本人，看到精神很好，非常高興。

去年疫情最嚴重的時候，我們得到了日本方面的協助，給我們提供很多的疫苗，讓我們能夠管控整體的疫情，尤其是Omicron所帶來的衝擊，都可以把它管控住。台灣現在整體的疫情算是穩定，所以我要藉這個機會，謝謝我們日華懇的所有的參眾議員對台灣關係的貢獻，也要謝謝安倍前首相、菅義偉前首相、還有現任的岸田首相對台灣的支持。

安倍：記得在疫情爆發初期，台灣捐贈日本大量的口罩及防護衣，並且提供醫療等器材，展現對日本難能可貴的友誼，不僅個人由衷的感激，相信所有的日本國民也感同身受。11天前剛好是東日本大地震屆滿11週年的日子，311發生之際，來自於台灣的援助，身為日本人，個人永遠不會忘記，再次表達感謝之意。

蔡總統：我也非常期盼今後雙方能夠繼續一起努力，來培育我們台日進一步的友情，福島核電廠事故發生11年以來，世界各國都陸續放寬或是解除對日本食品相關的進口限制，台灣也在上個月宣布放寬鬆綁福島五縣食品管制的措施，展現台灣願意接受國際標準，以及面對、並且解決困難貿易問題的決心。經濟跟貿易的成長是國家穩定最重要的因素之一，台日之間可以一起努力，讓印太地區的經濟可以更強而有力，也期盼日本持續地促成台灣加入CPTPP。

安倍：誠如剛剛總統所提到的CPTPP，是個人擔任首相的時候簽署生效的協定，創始11個會員國的部長已表明接受新經濟體的加入，擴大成員國的決心，現在正與英國進行相關的協商。我們期待台灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠儘早來加入。

蔡總統：非常感謝日本方面的支持，台灣跟日本攜手合作，克服了疫情跟自然災害等難題。當前烏克蘭的情勢持續嚴峻，國際社會也都高度關注。烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受。台灣作為全球民主夥伴的一員，我們已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後臺灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。

安倍：個人卸任首相已經超過一年半，短時間內也發生過許多事情，話說回來，在推舉菅義偉首相後任的自民黨總裁選舉上，也感謝總統以民進黨主席的身分，與高市早苗總裁候選人進行視訊對談。個人十分樂見日本跟台灣超越外交層級和職業的藩籬，建立更加緊密的互動關係。

針對方才總統提到的烏克蘭問題，個人認為，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。

蔡總統：這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責。這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。也要藉此感謝日本持續在各種國際場合，強調臺海和平穩定的重要性，期盼今後持續深化台日各種交流合作，共同促進區域的和平穩定。

安倍：去年，個人曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「臺灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。當然這是個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是個人所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀。因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。

蔡總統：台灣高度認同「自由開放印度太平洋」的內涵，作為印太區域的一員，我們也期盼貢獻區域和平繁榮。臺日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。本人相信，台日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。

安倍：感謝，個人雖然還有許多話題想與總統交換意見。但是礙於時間的限制，必須將主場讓予日華懇的聯誼會，也期盼未來還能有機會線上跟總統交換意見，當然，個人更加期盼能早日訪問台灣，再度與總統親切地交換意見。

蔡總統：謝謝您，我今天非常感謝有這個機會跟安倍前首相會晤，受益良多。我也非常期待能夠有機會在台灣，接待您到台灣來訪問。我相信在台灣很多的人都希望能夠看到您到台灣來訪問。

在這裡，我也要特別感謝在場的古屋圭司日華懇會長，今天安排這個視訊，我也很高興看到謝長廷大使在現場，以及很多長期支持台灣的參眾議員都在現場。我們希望疫情趕快結束，有機會跟在座的所有的好朋友再次見面。我預祝日華懇年度大會成功圓滿順利。謝謝！