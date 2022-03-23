徐巧芯舉證傅崐萁賄選為何被公布？李貴敏曝原因

國民黨考紀會本周再度針對中常委買、換票案開會，考紀會主委李貴敏公布指控中常委傅崐萁賄選的就是台北市議員徐巧芯。中廣董事長趙少康昨天受訪直批，「他們不應該把徐巧芯的名單公布嘛，這算搞什麼勒？」這樣不好，讓徐難為；李貴敏則說，她很佩服徐巧芯不用黑函，是女漢子。

趙少康擔心，因為檢舉人被公布，未來沒人敢表示意見。不過李貴敏回應，她不會擔心，「國民黨內像巧芯這樣有膽識的人，應該不是少數啦」，而且這樣的黑函文化必須要終止，才能往正向的方向發展，既然有這樣的事情，沒什麼不能講的，「你今天講都不敢講，你要求別人怎麼調查？」

李貴敏表示，黨內有不同意見的批評，他們都虛心受教，「這件事基本上來講我還是滿佩服徐巧芯的，因為她不是用黑函，是用自己的信箱」。考紀會就像法院一樣，有原告、被告，徐巧芯是用具名的方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應，「她的名字曝光是因為這樣的關係」。

李貴敏認為，徐巧芯不用黑函是負責任的方式，非常難能可貴，「否則被檢舉人的心態也會覺得委屈」；如果在檢舉很隱諱的情況下，就會被詬病是不是黑函。她也說，若大家都不知道檢舉和被檢舉人是誰，對於被檢舉人和審查過程都不公評，因為到法院給證據也要提出是誰的東西。

李貴敏也說，當天被檢舉人（指傅崐萁）說明完，考紀會也有致電徐巧芯，只是沒有接通。但徐用自己的名字舉證，「這個勇氣跟內鬥沒關係，而是作為一個民代應該直接反映這樣的情事」，也因此讓被檢舉人可以逐一去釐清，才不會在外面傳來傳去。

李貴敏認為，大家應該練習對自己講的事、做的事負責，「有這種事情為什麼不能具名？」但匿名檢舉也不是不行，可是必須要有人證、事證、物證，讓考紀會有管道去查，否則聯絡不上人，也不回應，那要叫考紀會怎麼查？難道要無中生有嗎？今天是希望考紀會查，還是汙名化別人？

李貴敏感嘆，有人填問卷指證歷歷，但進一步詢問卻不回應，她強調，所有舉證都要給予某年某日誰跟誰買票的訊息，才能夠去查，否則只是匿名說某某人賄選，那要從何查起？總是要有一個線索、方向要考紀會去查，「所以我真的很佩服巧芯，佩服像她這樣的女漢子，有這種Guts」。

不過，有中常委表示，「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第22條指出，「各級黨部對檢舉人姓名等個人資料，應予保密」，而「中央常務委員選舉端正選風實施要點」第六點第二項也指出，「接受檢舉單位對檢舉人之身分應嚴加保密，不得洩漏，違反者予以議處」。考紀會必須說明為何公布檢舉人姓名，造成黨內寒蟬效應。