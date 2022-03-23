【即時短評】大停電嚴查基層刑責 官員道歉免責？

針對三○三全台大停電，就在政治責任尚有爭議之際，橋頭地檢署前天依涉嫌準放火罪、妨害公用事業罪等，搜索興達電廠三名員工住處及辦公處所，再度引發議論。檢方依法追究第一線人員刑責，固然有儆示意義，但若強塞法條、欲加之罪，反而徒添政治聯想。

從三○三大停電之後，近來各地又頻傳跳電、停電，台電及中央政府對於停電的理由，說法五花八門，連動物都成了肇禍的主角。行政院長蘇貞昌昨在立院答詢，雖表示這類事件過去一年三千件，現在減少到不到兩千件，已有改善；但只要發生一件，都將造成人民的不便及損失。

政府對頻頻停電不以為意，但看看高雄八旬吳姓老翁的案例，如果停電確實是導致製氧機失效而讓老翁喪命的原因，官員能不慚愧？能不負責？

這些在高官眼中不足輕重的「停電小事」，卻是影響平常百姓生活、乃至生命的大事。也因此，對於停電事故，除了行政責任之外，若有刑事責任，也該追究。

只是，外界縱使支持檢察官追究違失人員的刑責，但在手段上也不能違反「罪刑法定」及「比例原則」。橋頭地檢署引用的準放火罪、妨害公用事業罪，在停電事件的實務上極為罕見，而如此「用重典」，究竟有無相當確信或足以懷疑，也有爭議。若連基本的辦案準則都有疑問，也難怪會引發外界好奇，甚至政治聯想。

小型的停電，固然難以完全避免，但大規模的停電，除了結構性問題或系統性因素，最根本的，恐怕還是電力政策的問題。三○三大停電，造成台電董總去職，經濟部長道歉卻屹立不搖，輿論譁然之故，正在於僅追究台電營運的行政責任，卻無視供電政策的政治責任。

檢方用重罪查辦電廠員工引發訾議，無疑也是涉及政策的政治問題，卻硬用牽強的法律依據當作司法案件偵辦，除了濫權擾民，更會被冠上「圍魏救趙」的大問號。