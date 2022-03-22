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疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

批縣市長提名制度徒增亂源　林為洲：國民黨應重新思考

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨縣市長提名機制渾沌不明，導致原本如已幾乎定於一尊要推派立委蔣萬安參選市長的台北市，近日都傳出深藍有意另推中廣董事長趙少康應戰。國民黨立委林為洲今呼籲，國民黨提名原則「有必要重新思考」，現在還來得及。

林為洲表示，國民黨現在提名制度一直沒有很確定，這只是徒增亂源，像台北市其實已經很明確就是蔣萬安要選，這樣就應及早提名、及早落幕，然後趕快跟議員候選人，母雞、小雞一起打拚，這不是最簡單的解決方案？

林為洲說，現在國民黨內傳出「愈穩的地方愈後面提」說法，「我不認同這種講法」，愈早提名愈能夠安定軍心，縣市首長要連任的也應及早提名，母雞與小雞才能聯合造勢，否則還沒提名，心裡七上八下，要如何跟這些議員候選人聯合辦活動？

林為洲表示，即便定於一尊的縣市，若遲不提名，又有其他候選人出來角逐，其他小雞也不敢靠邊，因為也不知道最後會是誰出線。

國民黨 林為洲 北市

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