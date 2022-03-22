馬紹爾外貿部長：持續為台灣爭取國際參與空間

外交部長吳釗燮今晚設宴款待馬紹爾群島總統柯布亞訪團，馬國外交暨貿易部長粘瑞表示，馬紹爾群島將持續在國際場域為台灣爭取國際參與空間，並將持續呼籲聯合國終結對於台灣的「可恥沉默」。

外交部今晚發布新聞稿指出，22日晚間在台北賓館舉行「中華民國政府與馬紹爾群島共和國政府間農業技術合作協定」修約換文儀式；文本由粘瑞（Casten Nemra）及我國駐馬紹爾群島大使蕭勝中分別簽署，並在柯布亞（David Kabua）與吳釗燮共同見證下完成換文。

外交部表示，農業技術合作向來為台馬兩國的合作亮點，對於強化馬國糧食安全，輔導蔬果多樣性及促進人民健康福祉都具有重要意義；台馬雙邊農業技術合作協定經過修訂，將有助開展雙方合作領域，深化人員輔導及交流，並將農業合作進一步拓展到馬紹爾群島的外島。

換文儀式後，吳釗燮在台北賓館晚宴款待柯布亞伉儷及訪問團成員；吳釗燮對於柯布亞在國際場域為台灣仗義執言表達欽佩與感謝，另表示台灣作為馬國堅實的發展夥伴，將持續攜手並進，克服氣候變遷及區域挑戰的全球變局。

據外交部新聞稿，粘瑞致詞時稱許台灣的防疫成果，並表示台馬之間邦誼密切友好，馬紹爾群島將持續在國際場域為台灣爭取國際參與空間，並將持續呼籲聯合國終結對於台灣的「可恥沉默」，讓台灣加入國際組織，做出積極貢獻。

柯布亞22日下午另拜會財團法人國際合作發展基金會，以及視察馬紹爾群島共和國駐台大使館；訪團在台期間另將參訪太陽能廠商、接見災防機構、商業貿易及國內廠商，以及接見在台灣的馬國留學生等行程。