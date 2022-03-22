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18歲公民權修憲案周五闖關 能否過關朝野態度都保留

聯合報 / 記者周志豪李承穎／台北即時報導

在民進黨立法院黨團主導、時代力量黨團助攻下，立法院昨天程序委員會排定，公民權降至18歲的修憲草案列入本周五院會討論事項。不過，對於修憲案能否通過，朝野兩大黨團都持保留態度。

民進黨團總召柯建銘指出，周五院會各黨派代表發言之後，會逐條討論後表決，但修憲規定3/4立委出席，若國民黨逃避，恐怕會破局。

國民黨團總召曾銘宗則說，因修憲高門檻，朝野必須有高度共識，但此次修憲過程，民進黨團只是基於自己的政治考慮，未與朝野溝通、打假球，沒有真心要把18歲公民權入憲，國民黨團周五會出席表達立場，但要如何表態，待黨團大會決議。

立法院修憲委員會1月22日在國民黨團缺席下，初審通過18歲公民權修憲草案。立法院長游錫堃本月17日召集朝野協商，仍無法達成共識。

依憲法增修條文規定，修憲須經立法院立法委員1/4提議、3/4出席，並經出席委員3/4同意，才可正式提出憲法修正案，並於公告半年後，經公民投票複決，有效同意票過選舉人總額半數同意通過。國民黨立委已超過全院1/4，若不出席，即可獨力杯葛修憲。

時代力量立委邱顯智表示，現行20歲公民權規定不符合時代潮流，難得朝野對18歲公民權有共識，議程不應再拖。

曾銘宗則說，修憲前提是朝野須有共識，國民黨支持18歲公民權納入修憲範圍，但也要跟隨世界潮流，把環保權與動保權一併納入。

綠營主張修憲可讓朝野有共識的18歲公民權先行，曾銘宗回應，指民進黨紀錄太差，國民黨團才決定不讓公民權下修18歲先走。

國民黨團副書記長李德維則說，修憲除立院內成案高門檻外，出立院後的公民複決程序，更要獲得965萬民眾投下同意票，但考量過去歷任總統大選都沒人可以拿這麼多票，可見修憲不易、茲事體大，應再多凝聚共識。

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