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蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

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蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談及烏克蘭情勢

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統、日本前首相安倍晉三。圖／本報系資料照、歐新社
蔡英文總統、日本前首相安倍晉三。圖／本報系資料照、歐新社

日華議員懇談會總會於台灣時間今天傍晚於日本東京舉辦年度大會，蔡英文總統受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談，雙方談及烏克蘭情勢。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統與安倍就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見，雙方視訊對談時間將近30分鐘。

張惇涵表示，蔡總統感謝日華議員懇談會會長古屋圭司邀請，並誠摯感謝安倍及現場與會的日本參眾議員長年對台灣的大力支持。基於尊重主辦方，依照台日雙方溝通，視訊內容預計將於明天由日華議員懇談會發布。我國駐日代表謝長廷亦於東京參與今日大會。

日本 烏克蘭 張惇涵

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