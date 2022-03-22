反質詢又來了？蘇貞昌笑嗆藍委「你真的是暴力分子」

行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安互槓風波持續，國民黨立委鄭正鈐今天質詢時指出，蘇貞昌頻頻羞辱國會議員，要跟立法院道歉。蘇貞昌反譏，之前在施政報告時，「你偷偷潑水，這樣很不該啦」，鄭正鈐回「我當著你面前潑，是在野黨表達杯葛抗議」，蘇貞昌笑回「你還承認潑到我身上，真的是暴力分子。」

鄭正鈐說，蔣萬安要求保證不缺電，是讓院長有機會信心喊話，有何困難？這段期間不斷攻擊國會議員，還說把官員當狗罵，但辱罵立委已成為行政院長日常，罵國民黨立委鄭麗文不要臉、罵傅崐萁可恥、罵陳玉珍沒資格當國會議員，他上次問2019年清大副校長來台是否合法申請，「你卻說我吵死了，這是對國會議員態度嗎？」

蘇貞昌說，今天沒有罵人，針對問題回答，「你舉這麼多例子，為何不講我罵你小偷行為、暴力分子，我之所以罵你，是因在施政報告時你潑水，我發覺你閃過自己。」

鄭正鈐說「這是在野黨杯葛時的議事運作」，他發現蘇貞昌有三招，第一問東答西、第二反質詢，第三辱罵國會議員。蘇回「你才是在閃躲，我直接罵你，你就直接講我為何罵你？」鄭正鈐說，這是他杯葛動作，這沒什麼問題啊，民進黨在野時不是這樣做嗎？

兩人言詞不斷交鋒，蘇貞昌還突然說「我故意脫下口罩，我都笑笑喔！」 鄭正鈐「你要學習勇於認錯啊 ，還不足就自己加油」，刻意表達笑容我們接受，但希望能改，要不要向立法院認錯？蘇貞昌說，立法院長游錫堃當天已說回答蔣萬安時沒有超過質詢範圍，「有錯我會認，也自我要求精進，因此才說要學習忍耐。」