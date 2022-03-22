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高普考廢考國文？趙少康：連公文都寫不好怎麼當公務員

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高普考廢考公文後，民進黨又推動「廢考國文」，認為年輕人不該把青春浪費在古文上。中廣董事長趙少康表示，意識形態治國才浪費國力。圖／取自趙少康臉書
高普考廢考公文後，民進黨又推動「廢考國文」，認為年輕人不該把青春浪費在古文上。中廣董事長趙少康表示，意識形態治國才浪費國力。圖／取自趙少康臉書

高普考廢考公文後，民進黨立委鄭運鵬又主張「廢考國文」，認為年輕人不該把青春浪費在古文上。中廣董事長趙少康表示，民進黨再度展現「去中化」的意識形態治國，除了內耗，對提升國家競爭力或文化底蘊毫無幫助，為了騙年輕選票，已經無所不用其極。

趙少康指出，高普考是要拔擢為政府服務、為人民服務的公務員，必須具備基本語文邏輯及溝通能力，如果連公文都寫不好，怎麼當公務員？同時，沒有一個國家的公務員進用考試會廢掉這國家的通用語文，廢考國文的理由實在荒誕。

不過，趙說，他也不贊成逼年輕人讀太拗口、艱澀的古文，但是在幾千年的去蕪存菁千錘百煉下，留下很多優美、深具意境的文章與詩詞歌賦，可以陶冶性情、激發哲學思考，俗話說「腹有詩書氣自華」，熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟，讀老莊則「得意淡然、失憶坦然」，不只應付考試，對人生際遇也受用無窮，年輕人有機會讀一讀，不會有壞處。

趙少康說，在民進黨主政下，考試制度與課綱被改得亂七八糟，在刻意去中國化下，珍貴的五千年文化遭切斷，意識形態導致歷史碎片化，老師不知從何教起，學生學起來也一頭霧水。

趙少康指出，蔡英文當年寫下「點亮臺灣」四個字，竟然就錯三個字，總統府春聯「自自由由」也能寫成「自自冉冉」，就是沒學好國文、不學無術的經典，難道民進黨希望未來的公務員都和蔡英文一樣，一個公文錯字連篇、貽笑大方？當基層文官素質低落至此，國家競爭力令人憂慮。

民進黨 公務員 趙少康

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