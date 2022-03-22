市售辭典出現統戰用語「保衛親愛祖國」 蘇貞昌：毒害小孩

時代力量立委陳椒華在立法院質詢時指出，現在市面上有出現兩本成語辭典的內文，裡面有裡面提到鄧小平同志、縣委書記、福建沿海地方，保衛親愛祖國，有很明顯統戰文字與性別暴力、性別歧視用語，應是台灣書商直接把大陸作者的書翻成繁體字來販售，甚至還有老師在校推銷，目前校園學童買這樣工具書，適合嗎？

對此行政院長蘇貞昌則表示，用這種方式來毒害小孩非常嚴重，他請羅秉成、教育部查學校有沒有兜售，請法務部查相關法律責任。像大陸弄假封面來流毒校園、誤導孩子，文化部也會來清查。

【中央社／台北22日電】

時代力量立委陳椒華今天在立法院會質詢有學生用的辭典內出現涉及統戰、性別歧視等用語。行政院長蘇貞昌表示，這種問題非常不應該，拿來毒害小孩非常嚴重，他會請相關部會及政委羅秉成一併查察。

立法院今天繼續進行施政總質詢。時代力量立委陳椒華質詢指出，有市售的辭典內容提及「鄧小平同志」、「縣委書記」、「我國福建沿海地方」、「保衛親愛祖國」等用語，質疑涉及文化統戰。

陳椒華指出，有些辭典內容更涉及性別暴力歧視用語，如「他看女兒是個會掙錢的東西」、「女人也算吉星高照，不上兩年前兩房都死了，便被扶正了」。

陳椒華說，她接獲陳情指有廠商拜託校園的老師兜售，且辭典封面甚至印有「符合中小學讀物」，乍看像是文化部推薦的讀物，認為恐誤導家長及學生選購。

蘇貞昌表示，這種問題非常不應該，且拿來毒害小孩非常嚴重，他會請教育部查學校有無兜售，並請法務部嚴查相關法律責任，文化部則查為何有造假流竄。

蘇貞昌表示，至於相關出版社的責任問題則請政務委員羅秉成一併查究。