首長九宮格網點名雙林顏值最高 林右昌：青春是美好的
昨晚台灣大學政治系教授王業立在臉書發布一張9宮格照片，從北到南9名現任縣市首長年少時照片曝光，引發網友討論轉載。網友點名「基隆那個太帥了吧」、「宜蘭真的是女大18變」。基隆市長林右昌下午回應，每個人都有年輕的時候，那張照是他19歲時拍的，青春是美好的。
照片曝光後，隨即引發大批網友熱議，許多人紛紛點名年輕時期的林姿妙、林右昌顏值最高，「基隆那個太帥了吧」、「基隆那位好英俊啊」、「宜蘭真的是女大18變」、「宜蘭真的太驚豔了」。
林右昌說，當然是有趣啦，每個人都有年輕的時候，那張照片是他19歲時的照片，他的兒子現在都已經20歲了，青春是美好的，人生有不同成長的階段，現在他的工作及身分是市長，服務大家，希望把這樣的工作做好，也希望大家能夠支持我們
9宮格照片包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁等人通通入列，年輕時的大頭照也紛紛曝光。
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