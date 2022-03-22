首長九宮格網點名雙林顏值最高 林右昌：青春是美好的

昨晚台灣大學政治系教授王業立在臉書發布一張9宮格照片，從北到南9名現任縣市首長年少時照片曝光，引發網友討論轉載。網友點名「基隆那個太帥了吧」、「宜蘭真的是女大18變」。基隆市長林右昌下午回應，每個人都有年輕的時候，那張照是他19歲時拍的，青春是美好的。

照片曝光後，隨即引發大批網友熱議，許多人紛紛點名年輕時期的林姿妙、林右昌顏值最高，「基隆那個太帥了吧」、「基隆那位好英俊啊」、「宜蘭真的是女大18變」、「宜蘭真的太驚豔了」。

林右昌說，當然是有趣啦，每個人都有年輕的時候，那張照片是他19歲時的照片，他的兒子現在都已經20歲了，青春是美好的，人生有不同成長的階段，現在他的工作及身分是市長，服務大家，希望把這樣的工作做好，也希望大家能夠支持我們