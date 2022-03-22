確診護理師1家3口足跡曝 曾到和平青草園、台北莒光郵局

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增4名本土病例、13名境外移入，年齡介於未滿10歲至50多歲之間，10名男性、7名女性。境外移入分別來自泰國、拉脫維亞、香港、荷蘭、澳大利亞、越南、新加坡、丹麥、馬來西亞、英國、貝里斯各1例，2例調查中。

針對4例本土病例，北市衛生局說明，有3例為一家人，也就是北市聯醫和平院拘篩檢站護理師(案22178)及其丈夫(案22222)、孩子(案22223)。

衛生局指出，案22178為40多歲女性，是北市聯醫和平院區急診室護理師，3月21日出現發燒、倦怠症狀，自行快篩陽性，同日就醫採檢PCR陽性確診，CT值11.38，感染源不明。

目前已經匡列居家隔離11人，包含密切接觸者5人及職場工作人員6人，其中9人PCR陰性，2人PCR陽性(護理師丈夫案22222、護理師孩子案22223)，Ct值分別為32及36，2人均為症狀，已收治醫院隔離疫調中。

另和平醫院工作人員也有18人列為風險對象，PCR採檢結果為陰性，該院74名住院病患採檢結果也都陰性；急診室21日已全面清消，靜置今日零時起開始收治病患，全院員工加強健康監測。

衛生局也公布確診護理師一家3口北市公共場域足跡，包含3月18日曾至7-11警廣門市及全聯萬華雙園門市、3月20日和平青草園戶外、3月21日7-11大埔門市、第一銀行雙園分行、台北莒光郵局，相關足跡已完成環境清消，另發送細胞簡訊27封。 北市今公布確診護理師一家3口公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

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